Matura 2021 z języka niemieckiego. U nas arkusz i odpowiedzi

Zakończyła się matura 2021 z języka niemieckiego na poziomie podstawowym. Język ten jest drugim - tuż po angielskim - najpopularniejszym na tegorocznej maturze językiem obcym. Maturzysto! Jeśli zdawałeś dziś niemiecki i chciałbyś sprawdzić odpowiedzi zapraszamy do naszego raportu "Matura 2021" już o 19:00. Poniżej szczegóły!

Reklama

Zdjęcie Matura 2021: W czwartek język niemiecki - poziom podstawowy /Marian Zubrzycki /Agencja FORUM

Gdzie arkusz CKE z języka niemieckiego na poziomie podstawowym? W raporcie specjalnym Interii "Matura 2021"! Już o godzinie 19:00 w zakładce "Arkusze"(tutaj) opublikujemy dzisiejszy arkusz maturalny z niemieckiego wraz z transkrypcją nagrań. Kilka minut później znajdziecie tam także proponowane odpowiedzi, które przygotuje nasz doświadczony ekspert. Maturzyści, bądźcie z nami!

Matura 2021. Arkusze CKE i propozycje odpowiedzi

Reklama

To już drugi tydzień sesji maturalnej. W Interii codziennie po zakończonych egzaminach publikujemy arkusze Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wraz z propozycjami rozwiązań! Dotychczasowe materiały znajdziesz tutaj:



Matura 2021 z WOSu. Zobacz arkusz CKE i proponowane odpowiedzi



MATURA 2021: Geografia. Tutaj arkusz CKE i odpowiedzi

MATURA 2021 z biologii. Zobacz arkusz CKE i odpowiedzi (kliknij tutaj)

Matura 2021. Język angielski poziom podstawowy. Tutaj arkusz CKE i rozwiązania



Matura 2021 z języka angielskiego poziom rozszerzony. Arkusz CKE i nieoficjalne odpowiedzi

Wszystkie opracowane przez nas arkusze CKE wraz z nieoficjalnymi rozwiązaniami dostępne są w maturalnym raporcie Interii "Matura 2021. Arkusze" [ZOBACZ TUTAJ]





Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Matura 2021: Maturzyści wybierali najchętniej język angielski Polsat News

Matura 2021. Tylko trzy egzaminy obowiązkowe

Tegoroczni maturzyści muszą obowiązkowo przystąpić do trzech egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Nie ma w tym roku obowiązkowych egzaminów ustnych. Zdawać je będą tylko ci maturzyści, którzy potrzebują wyniku z egzaminu ustnego przy rekrutacji na uczelnie za granicą. Nie ma też w tym roku obowiązku przystąpienia do egzaminu z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym. Chętni mogą przystąpić maksymalnie do egzaminów z sześciu takich przedmiotów.

Egzaminy z przedmiotu do wyboru zdawane są na poziomie rozszerzonym. Dlatego do tej grupy zaliczane są także - na tym poziomie - matematyka, język polski i języki obce, które są obowiązkowe na poziomie podstawowym.

Aby uzyskać maturę, abiturient musi uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych.

Matura 2021. Ostatnie dni egzaminów. Sprawdź harmonogram