Rozpoczęła się matura z języka angielskiego na poziomie podstawowym. Egzamin ten potrwa dokładnie dwie godziny. W arkuszu egzaminacyjnym zdający znajdą zadnia zamknięte oraz jedno otwarte, wymagające utworzenia wypowiedzi pisemnej. Arkusz CKE z angielskiego znajdziecie u nas już dziś o godz. 14:00. Następnie minuta po minucie będziemy publikować odpowiedzi proponowane przez naszego eksperta.

Reklama

Zdjęcie Matura 2021 z języka angielskiego na poziomie podstawowym /PAP

Język angielski na poziomie podstawowym, obok polskiego i matematyki, jest jednym z trzech przedmiotów obowiązkowych. Oznacza to, że podejście do tych egzaminów oraz uzyskanie co najmniej 30 proc. jest konieczne, by zdać maturę i uzyskać świadectwo dojrzałości. W tym roku ze względu na pandemię i zdalne nauczanie maturzyści nie muszą zdawać egzaminów ustnych. Resort edukacji i nauki zdecydował także o okrojeniu wymagań. To nie jedyne zmiany.

Reklama

Na maturze 2021 nie trzeba obligatoryjnie przystępować do jednego egzaminu z przedmiotu dodatkowego. Matury z przedmiotów dodatkowych odbywają się wyłącznie na poziomie rozszerzonym. Większość uczniów i tak decyduje się na ich zdawanie. Dlaczego? Wysokie wyniki są przepustką na wymorzone uczelnie. Jak zgodnie przyznają nauczyciele liceów i techników, bez zdania przedmiotu dodatkowego wymaganego przy rekrutacji na dany kierunek, kandydat na studia praktycznie nie ma szans.



Matura 2021. Angielski - u nas arkusz CKE i rozwiązania

Maturzyści! Chcecie jeszcze dziś sprawdzić poprawne odpowiedzi z matury z angielskiego? Znajdziecie je w naszym raporcie maturalnym "Matura 2021. Arkusze" . Opublikujemy je tuż po godzinie 14:00.

Sesja matur 2021 rozpoczęła się we wtorek. Dotychczas odbyły się już egzaminy z języka polskiego oraz matematyki na poziomach podstawowych. Codziennie publikowaliśmy arkusze i proponowane odpowiedzi.



Matura 2021. Język polski poziom podstawowy. ARKUSZ CKE i odpowiedzi (kliknij tutaj)

Zobacz także: Matura 2021 z matematyki - poziom podstawowy. ARKUSZ CKE i rozwiązania

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Wydarzenia": Egzamin maturalny z matematyki Polsat News



Matura 2021. Kiedy egzaminy dodatkowe, harmonogram

Tegoroczne pisemne matury trwają do 20 maja. Przypominamy terminy poszczególnych egzaminów matury 2021:

7 maja (piątek) - godz. 9 - matura z języka angielskiego - poziom rozszerzony; o godz. 14 - filozofia na poziomie rozszerzonym.

10 maja (poniedziałek) - godz. 9 matura języka polskiego - poziom rozszerzony; o godz. 14 język łemkowski, język kaszubski - poziom rozszerzony.

11 maja (wtorek) - matematyka - poziom rozszerzony (godz. 9); WOS - poziom rozszerzony (godz. 14)

12 maja (środa) - biologia - poziom rozszerzony (godz. 9); język francuski - poziom rozszerzony (godz. 14).

13 maja (czwartek) - geografia - poziom rozszerzony (godz. 9); język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski, język włoski - poziom podstawowy (godz. 14).

14 maja (piątek) - chemia - poziom rozszerzony (godz. 9); język niemiecki - poziom rozszerzony (godz. 14).

17 maja (poniedziałek) - historia - poziom rozszerzony (godz. 9); język rosyjski - poziom rozszerzony (godz. 14).

18 maja (wtorek) - fizyka - poziom rozszerzony (godz. 9); język hiszpański - poziom rozszerzony (godz. 14).

19 maja (środa) - informatyka - poziom rozszerzony (godz. 9); język włoski - poziom rozszerzony (godz. 14).

20 maja (czwartek) - języki mniejszości narodowych (białoruski, litewski i ukraiński) - poziom podstawowy (godz. 9); języki mniejszości narodowych - poziom rozszerzony (godz. 14) oraz egzaminy z poszczególnych przedmiotów w językach obcych dla absolwentów klas dwujęzycznych.

Czytaj także: Przecieki na maturze 2021? Dyrektor CKE zawiadamia policję