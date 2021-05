Matura 2021 z biologii. Interia publikuje arkusz CKE i rozwiązania

Matura z biologii 2021 rozpoczęła się w środę o godz. 9:00, a zakończyła o godz. 12:00. Abiturienci mieli równo trzy godziny na rozwiązanie wszystkich zadań. Arkusz Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dzisiejszej matury znajdziecie w naszym raporcie specjalnym "Matura 2021". Poniżej szczegóły!

Reklama

Zdjęcie Matura 2021 z biologii, u nas arkusz CKE i rozwiązania /Tomasz Jastrzebowski/ /Reporter

Egzamin maturalny z biologii co roku uważany jest za jeden z najtrudniejszych podczas maturalnego maratonu. Biologia jest dość chętnie wybieranym przedmiotem dodatkowym na maturze. W całej Polsce biologię pisało dziś w sumie 44,2 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i techników, czyli 16,3 proc.

Reklama

Wyniki matury 2021 będą ogłoszone 5 lipca.

Maura 2021. Gdzie arkusz z biologii?

Tuż po godz. 14:00 na stronie głównej Interii oraz w raporcie "Matura 2021" opublikujemy arkusz CKE z dzisiejszej matury z biologii. Następnie nasi eksperci rozpoczną rozwiązywanie zadań. Kolejne strony arkusza będziemy publikować w odstępach kilku bądź kilkunastu minut. Maturzyści, bądźcie z nami!



Arkusze maturalne publikujemy od początku sesji maturalnej. Zobacz także:

Matura 2021. Język polski poziom podstawowy. ARKUSZ CKE i odpowiedzi



Matura 2021 z matematyki - poziom podstawowy. ARKUSZ CKE i rozwiązania

Matura 2021. Język angielski poziom podstawowy. Tutaj arkusz CKE i rozwiązania



Matura 2021 z języka angielskiego poziom rozszerzony. Arkusz CKE i nieoficjalne odpowiedzi

Zmiany na maturze 2021

Maturzyści muszą obowiązkowo przystąpić do trzech egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Nie ma w tym roku obowiązkowych egzaminów ustnych. Zdawać je będą tylko ci maturzyści, którzy potrzebują wyniku z egzaminu ustnego przy rekrutacji na uczelnie za granicą.

Nie ma też w tym roku obowiązku przystąpienia do egzaminu z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym, czyli do egzaminu z przedmiotu do wyboru. Chętni mogą przystąpić maksymalnie do egzaminów z sześciu takich przedmiotów.

Według CKE z deklaracji maturzystów wynika, że 13,5 proc. tegorocznych absolwentów liceów i techników zadeklarowało, że nie przystąpi do ani jednego takiego egzaminu. Do jednego egzaminu z przedmiotu dodatkowego chce przystąpić 26,9 proc. tegorocznych absolwentów, do dwóch - 29,3 proc, do trzech - 24,7 proc., do czterech - 5 proc., do pięciu - 0,5 proc., a do sześciu - 0,1 proc.





Zapraszamy również na Facebooka:

Maturzysto, bądź na bieżąco z Interią! Zobacz nasz raport Matura 2021 Zapraszamy również na Facebooka: INTERIA Matura