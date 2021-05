Matura 2021. We wtorek matematyka poziom rozszerzony i WOS. Opublikujemy odpowiedzi

We wtorek 11 maja maturzyści będą zdawać egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym. To jeden z przedmiotów nieobowiązkowych. Po godzinie 14.00 CKE opublikuje arkusz z zadaniami, a zaraz potem w Interii znajdziecie odpowiedzi sugerowane przez naszych ekspertów. W sesji popołudniowej abiturienci zmierzą się z maturą z wiedzy o społeczeństwie. Także z tego przedmiotu opublikujemy nieoficjalne odpowiedzi.

Reklama

Zdjęcie Warszawa; egzamin maturalny 2021 w liceum im. Mikolaja Reja /Tomasz Jastrzębowski /Reporter

Matematyka na poziomie rozszerzonym nie jest egzaminem obowiązkowym na maturze 2021.

Reklama

Zgodnie z tegorocznymi zasadami maturzyści muszą podejść tylko do trzech egzaminów - z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym. Zdawanie egzaminów na poziomie rozszerzonym jest opcjonalne. Podobnie jak egzaminów ustnych.

Żeby otrzymać świadectwo dojrzałości maturzysta musi podejść do wszystkich egzaminów obowiązkowych oraz uzyskać z każdego z nich przynajmniej 30 proc. punktów.

Matura 2021. Matematyka poziom rozszerzony

Matematyka na poziomie rozszerzonym jest w tym roku drugim najchętniej wybieranym przedmiotem do wyboru wśród maturzystów. Chęć przystąpienia do tego egzaminu zadeklarowały 74 603 osoby, czyli 27,5 proc. absolwentów 2021 r.

Najpopularniejszym przedmiotem do wyboru był w tym roku język angielski. Zadawało go ponad 158 tys. osób, czyli 58,5 proc. absolwentów 2021 r. W Interii publikowaliśmy już rozwiązania z matury 2021 z języka angielskiego. Znajdziecie je TUTAJ

Na kolejnych miejscach za matematyką znalazły się: język polski, geografia i biologia.

Matura 2021. Matematyka i WOS. Odpowiedzi w Interii

11 maja maturzyści będą pisać też egzamin z wiedzy o społeczeństwie. To kolejny przedmiot do wyboru. Abiturienci zdają go na poziomie rozszerzonym.



W Interii opublikujemy arkusze CKE i zaproponowane przez naszych ekspertów odpowiedzi z obu wtorkowych przedmiotów na maturze - matematyki i WOSu.

Absolwenci zaczną pisać egzamin z matematyki o godzinie 9.00. O 14.00 CKE opublikuje arkusz z zadaniami. Zaraz potem będziecie go mogli znaleźć w Interii, a chwilę później pierwsze nieoficjalne odpowiedzi.

Podobnie będzie z maturą z WOSu. Egzamin rozpocznie się o 14.00. CKE ujawni arkusz o godzinie 19.00. Tuż po tym znajdziecie go w Interii. Sugerowane przez naszych ekspertów rozwiązania opublikujemy kilka minut później.





Wszystkie odpowiedzi znajdują się w naszym raporcie specjalnym Matura 2021 w zakładce Arkusze.

Maturzyści, bądźcie z nami!





Matura 2021. Terminy egzaminów, sprawdź harmonogram

Zobacz także:



Matura 2021. Język polski poziom podstawowy. ARKUSZ CKE i odpowiedzi



Matura 2021 z matematyki - poziom podstawowy. ARKUSZ CKE i rozwiązania

Matura 2021. Język angielski poziom podstawowy. Tutaj arkusz CKE i rozwiązania



Matura 2021 z języka angielskiego poziom rozszerzony. Arkusz CKE i nieoficjalne odpowiedzi

Matura 2021. Język polski, poziom rozszerzony. Zobacz arkusz CKE i nieoficjalne odpowiedzi