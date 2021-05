We wtorek absolwenci przystąpią do kolejnych egzaminów pisemnych w ramach matury 2021. O godzinie 9.00 rozpocznie się matura z fizyki, a o 14.00 z języka hiszpańskiego. Oba egzaminy są zdawane na poziomie rozszerzonym. Tuż po 14.00 w Interii opublikujemy arkusz CKE i nieoficjalne odpowiedzi z fizyki.

Reklama

Zdjęcie Matura z fizyki, zdj. ilustracyjne /123RF/PICSEL

Fizyka jest jednym z tzw. przedmiotów do wyboru, co oznacza, że egzamin z niej nie jest obowiązkowy. W tym roku fizykę na maturze zdają 19 883 osoby, czyli około 7,3 proc. absolwentów 2021 r.

Matura 2021 z fizyki. Arkusz i odpowiedzi w Interii

Reklama

W czwartek kończy się majowa sesja pisemna egzaminów maturalnych. Od 4 maja regularnie publikujemy na łamach Interii arkusze Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i nieoficjalne odpowiedzi z najpopularniejszych przedmiotów.

Także i dziś będziecie mogli znaleźć u nas arkusz CKE i rozwiązania z fizyki zaproponowane przez naszego eksperta.



Arkusz CKE opublikujemy o godzinie 14.00. Kilka minut później pojawią się pierwsze nieoficjalne odpowiedzi. Rozwiązania znajdziecie w naszym raporcie specjalnym Matura 2021 w zakładce Arkusze.

Matura 2021. Publikujemy rozwiązania

Fizyka nie należy do najpopularniejszych przedmiotów maturalnych do wyboru. W tym roku znalazła się na siódmym miejscu. Przed nią były: język angielski, matematyka, język polski., geografia, biologia i chemia. Do wszystkich z nich opublikowaliśmy proponowane rozwiązania.

Zobacz:

MATURA 2021. Język polski na poziomie rozszerzonym. Arkusz CKE i odpowiedzi

MATURA 2021: Matematyka poziom rozszerzony. ARKUSZ CKE i ROZWIĄZANIA



MATURA 2021: Geografia. Tutaj arkusz CKE i odpowiedzi

MATURA 2021 z biologii. Zobacz arkusz CKE i odpowiedzi (kliknij tutaj)

Matura 2021 z języka angielskiego poziom rozszerzony. Arkusz CKE i nieoficjalne odpowiedzi

MATURA 2021: Arkusz CKE z chemii i odpowiedzi (publikujemy pod tym linkiem)



W Interii znajdziecie też nieoficjalne odpowiedzi do najpopularniejszych przedmiotów zdawanych na poziomie podstawowym:



Matura 2021. Język polski poziom podstawowy. ARKUSZ CKE i odpowiedzi



Matura 2021 z matematyki - poziom podstawowy. ARKUSZ CKE i rozwiązania

Matura 2021. Język angielski poziom podstawowy. Tutaj arkusz CKE i rozwiązania

Przypomnijmy, że w tym roku maturzyści musieli przystąpić do trzech egzaminów obowiązkowych na poziomie podstawowym - z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.



Najważniejsze daty

Osoby, które nie uzyskają minimum 30 proc. punktów z jednego z egzaminów obowiązkowych, będą mogły go poprawiać 24 sierpnia.

Jeśli nie zaliczą więcej niż jednego przedmiotu, będą mogły zdawać je ponownie dopiero w przyszłym roku.

Przed maturzystami jeszcze nieobowiązkowe egzaminy ustne - ta sesja potrwa od 19 do 21 maja.

Absolwenci, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych, nie mogli przystąpić do majowej sesji egzaminacyjnej, będą mogli podejść do matury w sesji dodatkowej - od 1 do 16 czerwca.







Zapraszamy również na Facebooka:

Maturzysto, bądź na bieżąco z Interią! Zobacz nasz raport Matura 2021 Zapraszamy również na Facebooka: INTERIA Matura

Chcesz skutecznie przygotować się do egzaminów? Zobacz, jakie to proste! Wypracowania, opracowania lektur, testy i fiszki znajdziesz na Bryk.pl oraz na Opracowania.pl



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Wydarzenie": Będzie można zbudować większy dom na zgłoszenie. Wkrótce zmiany w prawie Polsat News