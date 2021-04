Matura 2021. Ważne informacje dla zdających

Już 4 maja rozpocznie się tegoroczna sesja matur. Część pisemna potrwa do 20 maja, a część ustna do 21 maja. Ze względu na pandemię koronawirusa maturę ustną 2021 będą zdawać tylko nieliczne osoby, które muszą przedstawić wynik z tego egzaminu w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną. Poniżej znajdziesz terminy egzaminów z poszczególnych przedmiotów i najważniejsze informacje o tym, jak będzie wyglądać matura w reżimie sanitarnym.

Reklama

Zdjęcie Matura 2021 /Julian Sojka /East News

Przystąpienie do egzaminu maturalnego w maju 2021 r. zadeklarowali:

Reklama

1) uczniowie ostatnich klas liceum ogólnokształcącego i technikum, tj. tegoroczni (2021) absolwenci (około 271 000 osób, które przystąpią do około 1 308 100 egzaminów w części pisemnej);

2) absolwenci liceum ogólnokształcącego oraz technikum z lat ubiegłych (do roku 2020 włącznie; ok. 209 000 egzaminów), którzy zdecydowali się: przystąpić do egzaminu bądź egzaminów niezdanych w ubiegłych latach, przystąpić do egzaminu z nowego przedmiotu, lub przystąpić do zdawanego wcześniej egzaminu, aby podwyższyć jego wynik;

3) absolwenci posiadający świadectwo dojrzałości uzyskane po zdaniu egzaminu dojrzałości dla absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich, sprzed 2005 r. (ok. 400 egzaminów w części pisemnej).



W 2021 r. przeprowadzone zostaną również 842 egzaminy w części ustnej, w tym: 34 egzaminy z języka polskiego, 758 egzaminów z języka angielskiego, 5 egzaminów z języka francuskiego, 2 egzaminy z języka hiszpańskiego, 34 egzaminy z języka niemieckiego, 6 egzaminów z języka rosyjskiego i 3 - z języka włoskiego.

Ze względu na pandemię koronawirusa zrezygnowano z egzaminów ustnych dla wszystkich maturzystów. Przed pandemią matura ustna była elementem obowiązkowym. Teraz egzamin ten będą zdawać jedynie osoby, które muszą przedstawić wynik uzyskany z egzaminu w części ustnej w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną

Matura 2021. Kiedy odbędą się poszczególne egzaminy?

Obowiązkowe egzaminy maturalne odbędą się w następujących terminach:

- 4 maja (wtorek) - język polski - poziom podstawowy (godz. 9); język łaciński i kultura antyczna - poziom rozszerzony (godz. 14).

- 5 maja (środa) - matematyka - poziom podstawowy (godz. 9); historia muzyki - poziom rozszerzony (godz. 14).

- 6 maja (czwartek) - język angielski - poziom podstawowy (godz. 9); historia sztuki - poziom rozszerzony (godz. 14).

Pozostałe terminy matury 2021 publikujemy tutaj