Matura 2021. W środę matematyka na poziomie podstawowym. Ważne informacje

W środę o godz. 9:00 rozpocznie się matura 2021 z matematyki na poziomie podstawowym. Jest to drugi po języku polskim przedmiot obowiązkowy. By zdać maturę, uczniowie muszą uzyskać co najmniej 30 proc. z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. W trakcie matur Interia publikuje arkusze CKE wraz z proponowanymi rozwiązaniami. Odpowiedzi z matematyki szukajcie u nas w środę tuż po godz. 14:00.

Zdjęcie Egzamin maturalny 2021 w liceum im. Mikołaja Reja; zdj. ilustracyjne /Tomasz Jastrzębowski /Reporter

Arkusz egzaminacyjny CKE z matematyki na poziomie podstawowym składa się zwykle z 25 zadań zamkniętych wyboru wielokrotnego z jedną poprawną odpowiedzią oraz 9 zadań otwartych, w tym krótkiej odpowiedzi i rozszerzonej odpowiedzi.

Na napisanie matury z matematyki uczniowie będą mieli 170 minut. CKE analizując arkusze maturalne z roku poprzedniego wskazywała, że nadal największe trudności sprawiają maturzystom zadania dotyczące udowodnienia twierdzenia.

Matura 2021 z język polskiego zdaniem uczniów łatwa. Arkusz CKE

We wtorek rozpoczęła się sesja matur 2021. Pierwszego dnia abiturienci podeszli do egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym. Jak przyznawali w rozmowie z Interią, poziom trudności oceniają jako "łatwy". - Teksty w części zamkniętej były znośne, pierwszy mógł sprawić trochę trudności, ale drugi był łatwy jak na maturę. Wiem, że niektórym uczniom problem sprawiło zadanie, gdzie był fragment "Zemsty" Aleksandra Fredry. Jest to lektura z gimnazjum, dużo osób o niej zapomina. Byli tym zaskoczeni - powiedział Interii tegoroczny maturzysta Kacper.



Również nauczycielki języka polskiego, z którymi rozmawialiśmy oceniały maturę 2021 z język polskiego jako łatwą . - Według mnie temat drugi, na podstawie "Ziemi obiecanej", był łatwiejszy, ponieważ zawiera już sugestię do sformułowania tezy. Poza tym nie sposób popełnić błędu kardynalnego, gdyż dołączony był fragment "Ziemi obiecanej", która nie jest nawet lekturą obowiązkową, oraz nie trzeba było odnosić się do całości utworu - uważa polonistka Lidia Różacka.



Jak stwierdza, na maturze 2021 uczniowie zapewne chętniej wybierali "Lalkę", choć wcale nie była łatwiejsza. - Tu można popełnić błędy kardynalne, odnosząc się i do danego fragmentu, i do całości, a było to wymagane w temacie - mówi nauczycielka.



Arkusz CKE z języka polskiego na poziomie podstawowym oraz proponowane odpowiedzi publikowaliśmy w naszym raporcie "Matura 2021. Arkusze. Arkusz znajdziesz tutaj





Matura 2021. Czy doszło do przecieku?

Na Interii informowaliśmy o możliwych przeciekach na maturze z języka polskiego.

- Dotarły do nas informacje o potencjalnym przecieku dotyczącym egzaminu z języka polskiego. To doniesienia medialne, które wymagają szczegółowej weryfikacji ze strony odpowiednich służb. W takiej sytuacji dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej składa zawiadomienie na policję, aby wyjaśnić sprawę - tak skomentowała informację rzeczniczka prasowa Ministerstwa Edukacji i Nauki Anna Ostrowska.

Poinformowała też, że w tym roku wprowadzono zmiany w procedurze wydawania i przyjmowania arkuszy.

- Obecnie dyrektorzy szkół muszą przyjmować arkusze w towarzystwie drugiego członka zespołu egzaminacyjnego. A wydając je przewodniczącym zespołów nadzorujących, mają obowiązek pokazać list przewozowy członkom zespołu i przedstawicielowi uczniów. W liście jest informacja, ile dokładnie pakietów zostało dostarczonych do danej szkoły. Osoby, które uczestniczą w przekazaniu arkuszy, muszą na piśmie potwierdzić tę liczbę pakietów - podała.

Wcześniej dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik informował Interię, że CKE jest w trakcie przygotowania zawiadomienia dotyczącego przecieku z matur. Podał, że zawiadomienie na policję ma zostać złożone w środę.