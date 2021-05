Piątek to kolejny dzień maturalnych zmagań. Tym razem absolwenci liceów ogólnokształcących i techników zmierzą się z chemią i językiem niemieckim na poziomie rozszerzonym. O 9.00 maturzyści zasiądą do egzaminu z chemii, a o 14.00 do j. niemieckiego. Tradycyjnie już w Interii znajdziecie arkusze CKE i proponowane rozwiązania. Arkusz CKE i nieoficjalne odpowiedzi z chemii opublikujemy tuż po 14.00, a z niemieckiego po 19.00.

Reklama

Zdjęcie Absolwenci podczas egzaminu maturalnego /KAROLINA MISZTAL/REPORTER /Reporter

Tegoroczna majowa sesja egzaminów pisemnych rozpoczęła się 4 maja i potrwa do 20 maja. Terminy egzaminów ustala w niej Centralna Komisja Egzaminacyjna.

Reklama

Sesja egzaminów ustnych przewidziana jest natomiast między 19 i 21 maja. W tym przypadku konkretne terminy egzaminów szkoły ustalają już we własnym zakresie.

Matura 2021. Przedmioty do wyboru

Oba piątkowe egzaminy - z chemii i języka niemieckiego - maturzyści będą zdawali na poziomie rozszerzonym. To tzw. przedmioty do wyboru. W tym roku maturzyści nie mają obowiązku zdawania przynajmniej jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym. Nie muszą też zdawać egzaminów ustnych z języka polskiego i języka obcego.

W tym roku chęć zdawania chemii na poziomie rozszerzonym zadeklarowało 25 816 osób, czyli 9,5 proc. absolwentów 2021 r.

Do języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym przystąpi natomiast 5 030 osób, czyli 1,9 proc. absolwentów 2021 r.

Na maturze 2021 najpopularniejszymi przedmiotami do wyboru były: język angielski, matematyka, język polski, geografia i biologia.

Wynik z egzaminu z przedmiotów dodatkowych nie ma wpływu na otrzymanie świadectwa maturalnego. Ma natomiast znaczenie przy rekrutacji na studia.

Matura 2021. Chemia i niemiecki. Arkusz i odpowiedzi w Interii

Od 4 maja codziennie w Interii publikujemy arkusze CKE i odpowiedzi z najpopularniejszych przedmiotów maturalnych. Także i dziś znajdziecie u nas arkusz i nieoficjalne rozwiązania z chemii i niemieckiego.

Tuż po godzinie 14.00 opublikujemy arkusz CKE z chemii i pierwsze odpowiedzi zaproponowane przez naszego eksperta. Nieoficjalne rozwiązania z chemii będziecie mogli znaleźć w naszym raporcie specjalnym Matura 2021 w zakładce Arkusze.

Podobnie będzie po 19.00, kiedy to na naszych łamach znajdziecie arkusz CKE z języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym. Zaraz potem w Interii pojawią się pierwsze nieoficjalne odpowiedzi. Szukajcie ich w naszym raporcie specjalnym Matura 2021 w zakładce Arkusze.

Maturzyści, bądźcie z nami!

Zobacz także:



Matura 2021. Język polski poziom podstawowy. ARKUSZ CKE i odpowiedzi



Matura 2021 z matematyki - poziom podstawowy. ARKUSZ CKE i rozwiązania

MATURA 2021. Język polski na poziomie rozszerzonym. Arkusz CKE i odpowiedzi

MATURA 2021: Matematyka poziom rozszerzony. ARKUSZ CKE i ROZWIĄZANIA



Matura 2021 z WOSu. Zobacz arkusz CKE i proponowane odpowiedzi



MATURA 2021: Geografia. Tutaj arkusz CKE i odpowiedzi

MATURA 2021 z biologii. Zobacz arkusz CKE i odpowiedzi (kliknij tutaj)

Matura 2021. Język angielski poziom podstawowy. Tutaj arkusz CKE i rozwiązania



Matura 2021 z języka angielskiego poziom rozszerzony. Arkusz CKE i nieoficjalne odpowiedzi