Sesja maturalna 2021 rozpocznie się 4 maja. Zbiegnie się ona z terminami szczepienia drugą dawką dla części nauczycieli. Tymczasem wielu z nich zasiada w komisjach egzaminacyjnych. Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek zapewnia, że jeśli pojawią się takie sytuacje, będzie możliwość przesunięcia terminu szczepienia.

Zdjęcie Przemysław Czarnek /Piotr Molecki /East News

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek zapewnił, że szczepienia nauczycieli drugą dawką nie powinny zakłócić przebiegu matury 2021 i egzaminów ósmoklasisty. Terminy szczepień zazębiają się bowiem z harmonogramem egzaminów. Część nauczycieli zasiada wtedy w komisjach. Ich nieobecność z powodu np. wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych mogłaby utrudnić prace komisji.

Przypomnijmy, że po podaniu pierwszej dawki odwoływano zajęcia, a nawet zamykano niektóre szkoły, bo nauczyciele źle się czuli.

- Wystąpiliśmy do Ministerstwa Zdrowia, jak i do wszystkich wojewodów w całej Polsce - bezpośrednio i za pośrednictwem kuratorów - z prośbą, żeby jeśli którykolwiek z nauczycieli, który uczestniczy w przeprowadzaniu egzaminu maturalnego bądź ósmoklasisty, miałby wyznaczony termin drugiego szczepienia właśnie na dzień przeprowadzania egzaminu lub dzień zbliżony, żeby umożliwić temu nauczycielowi przeniesienie terminu szczepienia na inny dogodny termin - zapewnił Czarnek podczas konferencji prasowej dotyczącej egzaminu maturalnego i ósmoklasisty.



Matury odbędą się od 4 do 20 maja, a egzamin ósmoklasisty od 25 do 27 maja.

Matury 2021: Nie będzie testów na koronawirusa, egzaminy w reżimie