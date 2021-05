Matura 2021. Przecieki, arkusze CKE. Maturzyści, uważajcie!

"Przecieki", "zobacz, co będzie na maturze", "mamy arkusze CKE" - co roku tuż przed egzaminem maturalnym w sieci pojawiają się takie komunikaty. Sugerują maturzystom, że doszło do wycieku arkuszy maturalnych CKE i oferują dostęp do nich w zamian za opłatę. Arkusz dostępny w sieci przed egzaminem powinien wzbudzić podejrzliwość. Maturzyści, nie dajcie się nabrać!

Zdjęcie Maturzyści, którzy uwierzą w ogłoszenia z sieci, mogą zostać oszukani /Tadeusz Koniarz /Reporter

Matura 2021 rozpocznie się już we wtorek 4 maja. O godzinie 9:00 zdający otrzymają pierwszy arkusz Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w tegorocznej sesji egzaminów z języka polskiego na poziomie podstawowym. W ostatnich dniach czy godzinach zdający przeglądają sieć w poszukiwaniu informacji związanych z maturą, w tym ewentualnych przecieków. Nie brakuje stron, gdzie oferowane są rzekome aktualne arkusze CKE. Specjaliści apelują - maturzyści nie dajcie się nabrać!

"Wyciekły arkusze maturalne" - zwykle tak maturzystów kuszą oszuści. Jak dowiadujemy się w jednej z okręgowych komisji egzaminacyjnych, specjaliści co roku dostają informacje o fałszywych arkuszach i próbach naciągnięcia zadających, albo sami trafiają na nie w sieci.

Matura 2021. Przecieki, jak działają naciągacze?

Jak to działa? Oszuści chcą, aby zapłacić im za "przecieki" na przykład poprzez wysłanie SMS-a o specjalnej treści. W zamian można otrzymać arkusz maturalny. Jak mówi nam jeden z członków komisji egzaminacyjnej, zwykle są to arkusze maturalne z poprzednich lat lub kompilacje różnych zadań, opracowane w programach graficznych tak, by sugerowały, że są to aktualne arkusze.

Eksperci z branży telekomunikacyjno-informatycznej przestrzegają, że nawet po wysłaniu jednego SMS-a, którym zapłacimy za fałszywy arkusz, użytkownik może zostać wpisany na płatną listę, a opłaty mogą być ściąganie regularnie. Dlatego wyłudzone w ten sposób sumy mogą być naprawdę wysokie.

Matura 2021. Jakie zmiany?

Wszystkim zdającym przypominamy, że w tym roku ze względu na pandemię koronawirusa oraz naukę zdalną wymagania na egzaminach maturalnych zostały obniżone. Ponadto maturzyści będą musieli obowiązkowo przystąpić do trzech egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.

Egzamin z przedmiotu na poziomie rozszerzonym nie jest tym razem obowiązkowy. Abiturienci, by uzyskać świadectwo dojrzałości, wcale nie muszą do niego przystępować. Jednak zdecydowana większość i tak zdaje przedmiot dodatkowy, ponieważ uzyskany z niego wynik bywa jednym z głównych kryteriów w rekrutacji na studia.

Na maturze 2021 nie będzie też obowiązkowych egzaminów ustnych. Zdawać je będą tylko ci maturzyści, którzy potrzebują wyniku z egzaminu ustnego przy rekrutacji na uczelnie za granicą.

- Takich osób w całym kraju zgłosiło się 842. Największy odsetek spośród nich to osoby, które przystąpią do egzaminu z języka angielskiego - poinformował szef CKE Marcin Smolik.