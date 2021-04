Matura 2021. Prezydent: Egzaminy zgodnie z harmonogramem

Egzaminy maturalne rozpoczną się w planowanym terminie - zapewnił prezydent Andrzej Duda po posiedzeniu Rady Gabinetowej. Jak powiedział, rozmawiał o sprawie z ministrem edukacji i nauki Przemysławem Czarnkiem, który zapewnił go, że harmonogram matury 2021 nie ulegnie zmianie.

Zdjęcie Matura 2021 odbędzie się zgodnie z harmonogramem - zapewnia prezydent /Tadeusz Koniarz /Reporter

- Egzaminy to sprawa pewnie dla wielu rodziców i uczniów najważniejsza - przyznał Andrzej Duda. - Zarówno egzaminy maturalne jak i ósmoklasisty odbędą się w zapowiedzianym terminie - poinformował prezydent.

Jak dodał, minister Przemysław Czarnek jednoznacznie zagwarantował, że wszystko odbędzie się zgodnie z zapowiedzianym harmonogramem. - Egzaminy maturalne rozpoczną się w terminie 4 maja i będą trwały ponad 20 dni. Matury będą przeprowadzane wyłącznie w formie pisemnej, poza wyjątkowymi przypadkami, kiedy jest to niezbędne - zapowiedział Duda.

Zastrzegł, że matura 2021 zostanie przeprowadzona z pełnym zachowaniem reżimu sanitarnego.

- Chciałbym zapewnić uczniów i rodziców, że nie jest spodziewane i absolutnie nie ma żadnych planów, co do tego, by te planowe terminy matur zostały przesunięte - podkreślił. Jak mówił, przedstawiciele władz nie spodziewają się szczególnych kłopotów jeśli chodzi o kadrę egzaminacyjną oraz kwestie techniczne. - Ponad 500 tys. nauczycieli zostało zaszczepionych przeciw koronawirusowi, dlatego od strony osobowej i technicznej nie powinny wystąpić żadne kłopoty z przeprowadzeniem egzaminu maturalnego - poinformował Andrzej Duda.