Matura 2021: Polski, matematyka, angielski. Arkusze CKE i odpowiedzi

Dotychczas odbyły się matury z polskiego, matematyki i angielskiego. Na polskim wśród tematów największą popularnością cieszył się ten dotyczący "Lalki". Jeśli chodzi o angielski uczniowie twierdzili, że matura z tego przedmiotu była banalnie prosta. Najwięcej kłopotów, jak co roku, zdającym sprawiła matematyka. Poniżej znajdziecie linki do arkuszy CKE oraz nieoficjalnych rozwiązań przygotowanych przez naszych ekspertów.

Reklama

Zdjęcie Matura 2021; arkusze CKE i odpowiedzi z angielskiego, matematyki i polskiego /Agencja FORUM

Matura 2021. Język polski: "Lalka" i "Ziemia obiecana"

W tym roku na maturze z polskiego na poziomie podstawowym uczniowie mieli do wyboru napisanie wypracowań na temat: czy ambicja ułatwia osiąganie celu, na podstawie "Lalki", lub czy miasto jest dobre, czy złe dla człowieka, na podstawie "Ziemi obiecanej", albo analiza wiersza "Strych" Beaty Obertyńskiej.



Matura z polskiego na poziomie podstawowym składa się z dwóch części. Trzeba rozwiązać test i napisać tekst własny - praca ma liczyć co najmniej 250 słów. Zdający na maturze 2021 mieli wybór między napisaniem rozprawki na jeden z dwóch tematów, a analizą tekstu poetyckiego. W temacie rozprawki jest podany problem, którego ma ona dotyczyć. Maturzysta musi przedstawić swoje stanowisko, uzasadnić je, odwołując się do podanego fragmentu tekstu literackiego oraz innych, wybranych przez siebie, tekstów kultury.

Reklama

Matura 2021. Język polski poziom podstawowy. ARKUSZ CKE i rozwiązania (tutaj)



Matura 2021. Matematyka poziom podstawowy. Zobacz arkusz i rozwiązania

W środę odbyła się obowiązkowa matura z matematyki na poziomie podstawowym. Zdającym musieli wykazać się m.in. znajomością pojęcia funkcji i własności figur geometrycznych.

Arkusz opublikowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną zawierał 35 zadań, w tym 28 zamkniętych. To takie zadania, w których uczeń wybiera jedną z czterech możliwych odpowiedzi. W pozostałych zdający sam musi udzielić odpowiedzi i poprawnie zapisać sposób rozwiązywania. Podczas rozwiązywania zadań maturzyści mogli korzystać z zestawu wzorów matematycznych i z prostego kalkulatora.

Arkusz CKE: Matura 2021 z matematyki - poziom podstawowy i odpowiedzi znajdziesz tutaj



Matura 2021: Angielski podstawowy. Mamy arkusz CKE i odpowiedzi

Z językiem angielskim uczniowie mierzyli się w czwartek. Egzamin ten trwał dokładnie dwie godziny. - Wszystko w porządku, nie mam żadnych sygnałów o nieprawidłowościach, które miałyby wpływ na przebieg dzisiejszego egzaminu - powiedział już po jego zakończeniu dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik. Przypomnijmy, że w poprzednich dniach informowaliśmy, o tym że mogło dojść do przecieków. Szef CKE zawiadomił w tej sprawie policję (szczegóły tutaj)



Matura 2021. Język angielski poziom podstawowy. Tutaj arkusz CKE i rozwiązania

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Wydarzenia": Egzamin maturalny z matematyki Polsat News