"Drodzy Maturzyści, przystępujecie do jednego z najważniejszych egzaminów w życiu, do którego przygotowywaliście się przez wiele lat. Życzę Wam spokoju, koncentracji i wytrwałości. Wykorzystajcie wiedzę oraz umiejętności zdobyte podczas szkolnej edukacji, aby realizować własne plany i spełniać marzenia" - napisał minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, życząc tegorocznym maturzystom powodzenia. 4 maja rozpoczyna się sesja maturalna 2021.

Zdjęcie Przemysław Czarnek /Zbyszek Kaczmarek /Reporter

4 maja rozpoczyna się matura 2021. O godzinie 9:00 abiturienci zmierzą z językiem polskim na poziomie podstawowym. W przeddzień rozpoczęcia egzaminów maturalnych, szef MEiN złożył na Twitterze życzenia maturzystom.

"Trzymam także kciuki za uczniów, którzy przystąpią do egzaminu maturalnego poza granicami kraju. Jestem przekonany, że wiedza zdobyta podczas nauki w polskich szkołach będzie dla Was przepustką do przyszłej kariery. Powodzenia na egzaminach!" - życzył minister Przemysław Czarnek abiturientom.





Matura 2021. Ponad 350 tys. osób będzie zdawać egzaminy

We wtorek rano egzaminem pisemnym z języka polskiego na poziomie podstawowym rozpoczynają się matury. Przystąpi do nich około 271 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i techników.

Chęć przystąpienia do matury - tak jak w latach ubiegłych - zadeklarowali też abiturienci z wcześniejszych roczników. Wśród nich będą osoby, które zdecydowały się przystąpić do egzaminu bądź egzaminów niezdanych w ubiegłych latach lub przystąpić do egzaminu z nowego przedmiotu, lub przystąpić do zdawanego wcześniej egzaminu, aby poprawić jego wynik. Takich osób jest blisko 96 tys.

Wśród tegorocznych maturzystów są - jak poinformował PAP dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik - 34 osoby, które będą zdawały egzaminy zagranicą.

Matura 2021 łatwiejsza. Zmieniono wymagania

W tym roku egzamin maturalny będzie przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych, które zostały ogłoszone w grudniu ub.r., a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej. Wymagania egzaminacyjne stanowią zawężony katalog wymagań z podstawy.

Maturzyści będą musieli - tak jak w latach ubiegłych - obowiązkowo przystąpić do trzech egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Nie będzie jednak obowiązkowych egzaminów ustnych. Zdawać je będą tylko ci maturzyści, którzy potrzebują wyniku z egzaminu ustnego przy rekrutacji na uczelnie za granicą.

Nie będzie też w tym roku obowiązku przystąpienia do egzaminu z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym. Chętni będą mogli - jak dotąd - przystąpić nawet do sześciu takich egzaminów.

Egzaminy odbywać się będą w reżimie sanitarnym. O szczegółach piszemy tutaj

