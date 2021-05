Zakończyła się matura 2021 z matematyki na poziomie rozszerzonym. Na napisanie tego egzaminu tegoroczni abiturienci mieli w sumie 180 minut. Już po godzinie 14:00 w naszym raporcie specjalnym "Matura 2021" w zakładce arkusze opublikujemy arkusz CKE z dzisiejszego egzaminu wraz z proponowanymi odpowiedziami. Maturzyści, bądźcie z nami!

Reklama

Zdjęcie Matura 2021 z matematyki na poziomie rozszerzonym odbywała się w reżimie sanitarnym /Tomasz Jastrzębowski /Reporter

To już drugi tydzień sesji maturalnej 2021. Egzaminy pisemne rozpoczęły się 4 maja i potrwają do 20 maja. Dziś przyszedł czas na królową nauk czyli matematykę na poziomie rozszerzonym. W rankingu popularności przedmiotów dodatkowych, które zdawane są wyłącznie na poziomie rozszerzonym, matematyka jest na drugim miejscu. W tym roku zdaje ją 74,6 tys. osób. Co roku ten przedmiot oceniany jest jako stosunkowo trudny. W ubiegłym roku średni wynik z matury z matematyki na poziomie rozszerzonym wynosił 34 proc. - podała Centralna Komisja Egzaminacyjna.



Matura 2021. Arkusz CKE z matematyki na poziomie rozszerzonym

Reklama

Od 4 maja eksperci Interii rozwiązują dla tegorocznych maturzystów publikowane codziennie arkusze CKE. Nie inaczej będzie i dziś! Tuż po godzinie 14:00 zmieścimy arkusz CKE z matematyki na poziomie rozszerzonym. Następnie będziemy wrzucać kolejne przykładowe rozwiązania zadań, które nasz ekspert będzie rozwiązywał w czasie rzeczywistym. Arkusza z matematyki szukaj tutaj



Arkusze maturalne CKE z poprzednich dni znajdziesz tutaj:



Matura 2021. Język polski poziom podstawowy. ARKUSZ CKE i odpowiedzi



Matura 2021 z matematyki - poziom podstawowy. ARKUSZ CKE i rozwiązania

Matura 2021. Język angielski poziom podstawowy. Tutaj arkusz CKE i rozwiązania



Matura 2021 z języka angielskiego poziom rozszerzony. Arkusz CKE i nieoficjalne odpowiedzi

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Matura 2021: Maturzyści wybierali najchętniej język angielski Polsat News

Matura 2021. Terminy kolejnych egzaminów na poziomie rozszerzonym

Sesja egzaminów pisemnych podczas matury 2021 potrwa do 20 maja. Dotychczas odbyły się matury z przedmiotów na poziomie podstawowym: język polski, matematyka, język angielski oraz dwóch na poziomie rozszerzonym: język polski i angielski. Dziś matura z rozszerzonej matematyki oraz WOS-u. Kiedy kolejne egzaminy? Oto harmonogram:



12 maja w środę o godz. 9:00 odbędzie się matura 2021 z biologii - poziom rozszerzony; po popołudniu o 14:00 język francuski - poziom rozszerzony;

13 maja w czwartek o godzinie 9:00 matura 2021 z geografii - poziom rozszerzony; z kolei po południu o godz. 14:00 - języki obce nowożytne: francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski - na poziomie podstawowym;

14 maja w piątek o godzinie 9:00 przeprowadzony zostanie egzamin maturalny z chemii na poziomie rozszerzonym; z kolei o 14:00 - język niemiecki - poziom rozszerzony.

17 maja w poniedziałek - matura 2021 z historii - poziom rozszerzony (godz. 9); język rosyjski - poziom rozszerzony (godz. 14).

18 maja (wtorek) - fizyka - poziom rozszerzony (godz. 9); język hiszpański - poziom rozszerzony (godz. 14).

19 maja (środa) - informatyka - poziom rozszerzony (godz. 9); język włoski - poziom rozszerzony (godz. 14).

20 maja (czwartek) - języki mniejszości narodowych (białoruski, litewski i ukraiński) - poziom podstawowy (godz. 9); języki mniejszości narodowych - poziom rozszerzony (godz. 14) oraz egzaminy z poszczególnych przedmiotów w językach obcych dla absolwentów klas dwujęzycznych.





Zapraszamy również na Facebooka:

Maturzysto, bądź na bieżąco z Interią! Zobacz nasz raport Matura 2021 Zapraszamy również na Facebooka: INTERIA Matura

Zdjęcie opracowania.pl / INTERIA.PL