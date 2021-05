Matura 2021. Język angielski poziom rozszerzony. Ważne informacje

Matura z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym już w piątek o godz. 9:00. Jest to najpopularniejszy przedmiot dodatkowy. Będzie go zdawać 58,5 proc. tegorocznych absolwentów – informuje Centralna Komisja Egzaminacyjna. Na drugim miejscu plasuje się matematyka, którą zdaje 27,5 proc. abiturientów. Trzeci jest polski. Będzie go zdawać 21,3 proc. maturzystów. Przedmioty dodatkowe zdawane są wyłącznie na poziomie rozszerzonym.

W tym roku ze względu na pandemię koronawirusa nie odbywają się egzaminy ustne dla wszystkich abiturientów. Zdają je tylko osoby, które rekrutują się na zagraniczne uczelnie, gdzie wynik z ustnego egzaminu jest koniecznością. Zmiana dotyczy też przedmiotów dodatkowych, którym jest właśnie język angielski na poziomie rozszerzonym. Na maturze 2021 przystąpienie do przynajmniej jednego przedmiotu dodatkowego nie jest obowiązkowe.

Matura 2021 z języka angielskiego - poziom rozszerzony. U nas arkusz

Matura 2021. angielski poziom podstawowy. Co było? Arkusz CKE i rozwiązania

W czwartek dobyła się matura z języka angielskiego na poziomie podstawowym. Wśród zadań pojawiły się rozmowy na temat różnic między glampingiem a campingiem, warunków pracy w nowym miejscu, muzyka rockowego, który kupił zabytkowy motor Harley-Davidson, płacąc za niego gotówką. Te zagadnienia odnosiły się do części rozumienia ze słuchu.



Maturzyści rozwiązywali także zadania sprawdzające, jak rozumieją teksty w języku angielskim. Dotyczyły one m.in. języka esperanto, jego twórcy Ludwika Zamenhofa, mostu Mackinac wiszącego nad cieśniną między jeziorami Michigan i Huron, meteorytu, który uderzył w samochód, podnosząc jego wartość z 300 dolarów do 10 tys. dolarów, a także niespodziewanego muzycznego spotkania z Albertem Einsteinem.



Matura 2021. Język angielski poziom podstawowy. Tutaj arkusz CKE i rozwiązania

Matura 2021. Język polski i matematyka. Odpowiedzi

Matura w reżimie sanitarnym. Dodatkowy termin

Matury 2021 odbywają się w ścisłym reżimie sanitarnym. Jak powiedział dyrektor CKE Marcin Smolik, podobnie jak w ubiegłym roku, dla tych, którzy ze względu na kwarantannę lub izolację nie będą mogli przystąpić do egzaminu w terminie głównym, jest wyznaczony termin dodatkowy w czerwcu.



- Zdarzały się takie sytuacje, że zdający rozpoczął zdawanie egzaminu maturalnego w maju, przystąpił do egzaminu z dwóch przedmiotu, a kończył zdawanie tego egzaminu w czerwcu, bo wydarzyło się coś, co spowodowało, że trafił na kwarantannę, bądź był objęty izolacją. W tym roku będzie tak samo- przyznał szef CKE. Matury potrwają do 20 maja, a terminy dodatkowe będą od 1 do 18 czerwca.