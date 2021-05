Matura 2021. Język angielski na poziomie rozszerzonym. Po 14.00 odpowiedzi w Interii

O godzinie 9.00 maturzyści rozpoczęli egzamin z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym. To najpopularniejszy przedmiot do wyboru w tym roku. Przystąpiło do niego prawie 60 proc. wszystkich tegorocznych absolwentów liceów i techników. Po 14.00 w Interii znajdziecie arkusz z zadaniami i zaproponowane przez naszych specjalistów rozwiązania. Bądźcie z nami!

Zdjęcie Warszawa; egzamin maturalny 2021 w liceum im. Mikolaja Reja /Tomasz Jastrzębowski /Reporter

Maturę z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym zdaje 158,4 tys. maturzystów, czyli 58,5 proc. Na napisanie egzaminu mają 150 minut.

Piątek to czwarty dzień majowej sesji maturalnej. Do tej pory uczniowie zdawali już język polski, matematykę i język angielski na poziomie podstawowym oraz język łaciński i kulturę antyczna, historię muzyki i historię sztuki na poziomie rozszerzonym. Dziś o 14.00 chętnych czeka egzamin z filozofii na poziomie rozszerzonym.

Według tegorocznych zasad, żeby zdać maturę trzeba zaliczyć na poziomie przynajmniej 30 proc. egzaminy z przedmiotów obowiązkowych - języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym.

Matura 2021. Rozwiązania z angielskiego

Jak co roku w Interii publikujemy proponowane rozwiązania z najpopularniejszych przedmiotów na maturze. Dziś po godzinie 14.00 opublikujemy proponowane odpowiedzi także do arkusza z zadaniami z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym.



Najpierw na naszych stronach będziecie mogli znaleźć arkusz CKE, a zaraz potem pierwsze nieoficjalne rozwiązania opracowane przez naszych ekspertów. Odpowiedni artykuł będzie można znaleźć w zakładce Arkusze w naszym raporcie specjalnym Matura 2021.

Maturzyści mają już za sobą egzamin z języka angielskiego na poziomie podstawowym. Zaproponowane przez naszych specjalistów odpowiedzi do tego poziomu znajdziecie TUTAJ



Wczorajszy egzamin maturzyści oceniali jako raczej łatwy. "Matura z angielskiego będzie 100 proc.", "najszybciej napisana matura ever", "ta matura była na poziomie podstawówki" - można było przeczytać we wpisach na portalach społecznościowych. Najwięcej trudności sprawiło rozumienie ze słuchu.



A jak będzie dziś na poziomie rozszerzonym? Trzymamy kciuki!



Ważne informacje

Obecna sesja egzaminacyjna trwa do 20 maja. CKE opublikuje wyniki matur 5 lipca.



Maturzyści, którzy z przyczyn losowych nie mogli wziąć udziału w majowej sesji maturalnej mogą przystąpić do egzaminów w sesji dodatkowej - od 1 do 16 czerwca.

Dla uczniów, którym nie uda się zdać jednego z przedmiotów obowiązkowych, przewidziano termin poprawki - 24 sierpnia.

Osoby, które nie zaliczą więcej niż jednego egzaminu, będą mogli poprawiać maturę dopiero za rok.





Zdjęcie opracowania.pl / INTERIA.PL

