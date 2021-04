Egzaminy ósmoklasisty oraz maturalne odbędą się zgodnie z zaplanowanym harmonogramem. Taką decyzję ogłosił podczas konferencji prasowej minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. - Nie będzie żadnych testów na koronawirusa przed egzaminami maturalnym i ósmoklasisty. Nie chcemy stresować zdających - stwierdził szef resortu nauki. Dodał, że stosowanie się do zasad reżimu sanitarnego pozwoli na bezpieczne przeprowadzenie sesji egzaminacyjnych.

- Nie ma żadnego zagrożenia dla ustalonych wcześniej terminów tegorocznych egzaminów - stwierdził minister Czarnek w czasie środowej konferencji. Jak dodał, nie będzie żadnych testów na koronawirusa przed oboma egzaminami.



Egzaminy maturalne rozpoczną się 4 maja, potrwają do 20 maja. Egzamin ósmoklasisty odbędzie się od 25 do 27 maja. Egzaminy zawodowe i egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe będą przeprowadzone w czerwcu i w lipcu.

Matury - ustne tylko w wyjątkowych przypadkach

Matury obowiązkowe będą się odbywać tylko w części pisemnej na poziomie podstawowym. Część ustna odbędzie się tylko dla osób potrzebujących wyniku takiego egzaminu w rekrutacji na uczelnie zagraniczne - chodzi o dokładnie 842 osoby.



Matury odbędą się na podstawie wymagań egzaminacyjnych z grudnia 2020 roku. Nie będzie obowiązku przystąpienia do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym.

Matury w kolejnych latach

W 2022 roku egzaminy maturalne odbędą się zgodnie z wymaganiami egzaminacyjnymi z grudnia 2020 roku. Testy obowiązkowe odbędą się tylko w części pisemnej na poziome podstawowym. Część ustna odbędzie się tylko dla osób potrzebujących wyniku takiego egzaminu w rekrutacji na uczelnie zagraniczne. Będzie obowiązek przystąpienia do jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym.



W 2023 roku matury odbędą się zgodnie z wymaganiami podstawy programowej z 2018 roku. Arkusze egzaminacyjne będą w formie określonej w "Informatorach". Będzie obowiązek przystąpienia do jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym, lecz bez konieczności zdania (tj. uzyskania progu wynoszącego 30% punktów).









Egzamin ósmoklasisty także według planu

Egzamin ósmoklasisty odbędzie się według wymagań z grudnia ubiegłego roku.

W arkuszach znajdzie się mniejsza liczba zadań, ale czas na ich rozwiązanie będzie taki sam jak w 2020 i 2019 roku. Mniejsza będzie też liczba zadań otwartych.





Egzamin ósmoklasisty w kolejnych latach

W 2022 roku egzamin ósmoklasisty będzie składał się z testów z trzech przedmiotów - języka polskiego, matematyki i języka obcego. Nie będzie egzaminu z przedmiotu dodatkowego - ten pojawi się dopiero w roku 2024. Egzamin zostanie przeprowadzony w maju 2022. W arkuszach - tak jak w 2021 roku - znajdzie się mniejsza liczba zadań i czas na ich rozwiązanie będzie taki sam jak w latach 2020 i 2019. Podobnie mniejsza będzie też liczba zadań otwartych.



W 2023 roku egzamin ósmoklasisty odbędzie się z kolei zgodnie z wymaganiami podstawy programowej z 2017 roku. Przeprowadzony zostanie w maju z trzech przedmiotów - języka polskiego, matematyki i języka obcego, bez egzaminu z przedmiotu dodatkowego.

Egzaminy zawodowe w 2021, 2022 i 2023 roku

Egzaminy zawodowe w tym roku oraz w kolejnych dwóch latach będą się odbywać w dwóch sesjach - sesji zimowej i letniej. Wymagania egzaminacyjne oraz warunki zdania egzaminów pozostaną bez zmian.



Do egzaminów zawodowych będą musiały obowiązkowo przystąpić osoby, które kształcą się zgodnie z podstawą programową z 2019 roku.



Wytyczne sanitarne Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

W poniedziałek Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała wytyczne sanitarne (przygotowane wspólnie przez CKE, MEiN i GIS) dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2021 r. egzaminów: ósmoklasisty, maturalnego, potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, zawodowego i egzaminów eksternistycznych.

Są one zbliżone do obowiązujących w marcu podczas próbnych egzaminów maturalnych i próbnego egzaminu ósmoklasisty i do tych z egzaminów przeprowadzonych w ubiegłym roku również w reżimie sanitarnym.

Zapisano w nich m.in., że na egzamin może przyjść wyłącznie osoba bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19. Zasada ta obowiązuje zdających, nauczycieli, egzaminatorów, obserwatorów, pracowników szkoły i innych osób zaangażowana w przeprowadzanie egzaminu.

