Matura 2021: Historia na poziomie rozszerzonym. U nas sprawdzisz odpowiedzi

Matura 2021 z historii trwała trzy godziny zegarowe. Do egzaminu tego podeszło 17,9 tys. tegorocznych absolwentów liceów i techników. Razem z nimi maturę z historii zdawali też abiturienci ze starszych roczników, którzy zdecydowali się przystąpić do egzaminu z nowego przedmiotu lub przystąpić do zdawanego wcześniej egzaminu, aby poprawić jego wynik. Arkusz CKE z historii wraz z propozycjami odpowiedzi zamieścimy w raporcie Interii "Matura 2021". Szczegóły poniżej!

Reklama

Zdjęcie Matura 2021: Historia - u nas arkusz CKE i propozycje odpowiedzi /KAROLINA MISZTAL/REPORTER /Reporter

Arkusz maturalny Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z historii zamieścimy już o godzinie 14:00. Następnie nasz ekspert przystąpi do rozwiązywania kolejnych zadań. Już kilka minut po 14:00 zaczniemy publikować odpowiedzi. Arkusza oraz proponowanych rozwiązań szukaj u nas już o 14:00 w raporcie specjalnym "Matura 2021. Arkusze" (zobacz tutaj)

Matura 2021 z historii - przedmiot dodatkowy

Reklama

Historia na maturze jest przedmiotem dodatkowym. Oznacza to, że abiturienci deklarują chęć jej zdawania. Historię na maturze 2021 wybrało 17,9 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i techników, czyli 6,6 proc. z nich.



W tym roku na maturze nastąpiło kilka istotnych zmian. Jedna z nich dotyczy właśnie przedmiotów dodatkowych. Na maturze 2021 nie ma obowiązku przystąpienia do egzaminu z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym, czyli do egzaminu z przedmiotu do wyboru. Chętni mogą przystąpić maksymalnie do egzaminów z sześciu takich przedmiotów.

Według CKE z deklaracji maturzystów wynika, że 13,5 proc. tegorocznych absolwentów liceów i techników zadeklarowało, że nie przystąpi do ani jednego takiego egzaminu. Do jednego egzaminu z przedmiotu dodatkowego chce przystąpić 26,9 proc. tegorocznych absolwentów, do dwóch - 29,3 proc, do trzech - 24,7 proc., do czterech - 5 proc., do pięciu - 0,5 proc., a do sześciu - 0,1 proc.

Matura 2021. Arkusze CKE i odpowiedzi

Choć przedmiot dodatkowy na maturze 2021 nie jest obowiązkowy, warto zawalczyć o jak najwyższy wynik. Dobre rezultaty są przepustką na wymarzone studia. Dla wszystkich abiturientów, którzy chcą sprawdzić propozycje rozwiązań, Interia publikuje arkusze CKE i rozwiązania. Od 4 maja - czyli dnia, kiedy rozpoczęła się sesja maturalna publikujemy arkusze i rozwiązania.



Zobacz je tutaj: MATURA 2021. Język polski na poziomie rozszerzonym. Arkusz CKE i odpowiedzi

MATURA 2021: Matematyka poziom rozszerzony. ARKUSZ CKE i ROZWIĄZANIA



Matura 2021 z WOSu. Zobacz arkusz CKE i proponowane odpowiedzi



MATURA 2021: Geografia. Tutaj arkusz CKE i odpowiedzi

MATURA 2021 z biologii. Zobacz arkusz CKE i odpowiedzi (kliknij tutaj)

MATURA 2021. Arkusz CKE z niemieckiego - poziom podstawowy i odpowiedzi (zobacz tutaj)



MATURA 2021: Arkusz CKE z chemii i odpowiedzi (publikujemy pod tym linkiem)

MATURA 2021. Arkusz CKE: Język niemiecki poziom rozszerzony oraz odpowiedzi



Na maturze 2021 najpopularniejszy angielski

Egzaminy z przedmiotu do wyboru zdawane są na poziomie rozszerzonym. Dlatego do tej grupy zaliczane są także – na tym poziomie – matematyka, język polski i języki obce, które są obowiązkowe na poziomie podstawowym. Najczęściej wybieranym przez tegorocznych absolwentów licealistów i techników przedmiotem maturalnym na poziomie rozszerzonym jest w tym roku język angielski.

Matura 2021 z języka angielskiego poziom rozszerzony. Arkusz CKE i nieoficjalne odpowiedzi

Na drugim miejscu znalazła się matematyka, na trzecim – język polski, na czwartym – geografia, na piątym – biologia. Wyniki matury 2021 ogłoszone zostaną 5 lipca.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Matura 2021: Maturzyści wybierali najchętniej język angielski Polsat News