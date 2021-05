O godzinie 12.00 abiturienci zakończyli pisanie matury z geografii. To jeden z przedmiotów do wyboru zdawany na poziomie rozszerzonym. Tuż po godzinie 14.00 arkusz z zadaniami opublikuje Centralna Komisja Egzaminacyjna, a zaraz potem będziecie go mogli znaleźć w Interii. Niedługo później w naszym raporcie specjalnym Matura 2021 podamy pierwsze nieoficjalne odpowiedzi z matury z geografii.

Matura 2021. Egzamin w liceum im. Mikołaja Reja w Warszawie

Geografia jest jednym z najczęściej wybieranych przez abiturientów przedmiotem na maturze 2021. Przystąpiło do niej 19,9 proc. maturzystów, czyli około 53,8 tys. osób.

Dwa warunki, by zdać maturę 2021

Geografia jest jednym z przedmiotów do wyboru, a więc jest zdawana na poziomie rozszerzonym. W tym roku maturzyści nie mieli obowiązku przystępowania do przynajmniej jednego przedmiotu na tym poziomie. Nie musieli też zdawać egzaminów ustnych z języka polskiego i języka obcego.

W ramach matury 2021 absolwenci muszą spełnić dwa warunki, by uzyskać świadectwo dojrzałości. Po pierwsze, przystąpić do trzech egzaminów na poziomie podstawowym - z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.



Po drugie, z każdego z nich uzyskać przynajmniej 30 proc. punktów.

Wyniki z przedmiotów do wyboru nie mają wpływu na otrzymanie świadectwa maturalnego.



Matura 2021 z geografii. Nieoficjalne rozwiązania

Od początku majowej sesji egzaminacyjnej w Interii publikujemy nieoficjalne odpowiedzi z najpopularniejszych przedmiotów. Tak będzie i dziś. Jeśli szukacie arkusza CKE z geografii, to po 14.00 znajdziecie go u nas. Arkusz CKE opublikujemy w naszym raporcie specjalnym Matura 2021.

Zaraz potem w zakładce Arkusze będziecie mogli sprawdzić zaproponowane przez naszego eksperta odpowiedzi do zadań z arkusza CKE. Nieoficjalne rozwiązania z geografii znajdziecie w Interii.

Matura 2021. Język niemiecki - odpowiedzi w Interii

Dziś o 14.00 maturzyści zdają jeszcze egzamin z języka niemieckiego na poziomie podstawowym. Egzamin z języka obcego nowożytnego jest jednym z trzech obowiązkowych na tegorocznej maturze. Oprócz niego absolwenci musieli podejść jeszcze do egzaminów z języka polskiego i matematyki. Aby otrzymać świadectwo dojrzałości trzeba z każdego z egzaminów obowiązkowych uzyskać przynajmniej 30 proc. punktów.



Wśród języków obcych najpopularniejszym językiem zdawanym na poziomie podstawowym był język angielski. Podeszło do niego prawie 95 proc. wszystkich absolwentów liceów i techników.

Język niemiecki na poziomie podstawowym chce z kolei zdawać 10,5 tys. osób.

Arkusz CKE i pierwsze rozwiązania z matury z niemieckiego znajdziecie już po 19.00 w naszym raporcie specjalnym Matura 2021 w zakładce Arkusze.

Matura 2021. Arkusze i nieoficjalne odpowiedzi w Interii

