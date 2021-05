Matura 2021. Fizyka na poziomie rozszerzonym. Egzamin zakończony

O godzinie 12.00 abiturienci zakończyli pisanie matury z fizyki. Egzamin na poziomie rozszerzonym trwał 180 minut. To jeden z najtrudniejszych przedmiotów. Co było na maturze z fizyki? Tuż po 14.00 opublikujemy w Interii arkusz CKE oraz pierwsze nieoficjalne odpowiedzi zaproponowane przez naszego eksperta.

Dziś popołudniu część maturzystów podejdzie do jeszcze jednego egzaminu - z języka hiszpańskiego na poziomie rozszerzonym. Popołudniowa sesja maturalna rozpocznie się o godz. 14.00. Chęć zdawania hiszpańskiego zadeklarowało mniej niż jeden procent tegorocznych absolwentów.



Matura 2021. Fizyka. Opublikujemy odpowiedzi

W porównaniu z hiszpańskim fizyka cieszyła się znacznie większym zainteresowaniem. Do egzaminu z fizyki na poziomie rozszerzonym podeszło 19,8 tysiąca maturzystów, czyli około 7,3 proc. z nich.

Od 4 maja, a więc od początku pisemnej sesji maturalnej publikujemy w Interii arkusze CKE i sugerowane przez naszych ekspertów odpowiedzi z najpopularniejszych przedmiotów. Tak będzie i dziś.

Jeśli szukasz arkusza CKE i nieoficjalnych odpowiedzi z matury z fizyki, to jesteś w dobrym miejscu. Tuż po 14.00 na naszych łamach pojawi się najpierw arkusz CKE, a zaraz potem nasz ekspert przystąpi do rozwiązywania zadań. Pierwsze nieoficjalne odpowiedzi znajdziecie w naszym raporcie specjalnym Matura 2021 w zakładce Arkusze kilka minut po 14.00.

Dwa warunki zdania matury 2021

Dzisiejsze egzaminy należą do tzw. przedmiotów do wyboru, czyli nie są obowiązkowe dla wszystkich maturzystów. Według tegorocznych zasad abiturienci musieli przystąpić tylko do trzech egzaminów na poziomie podstawowym - z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Żeby zdać maturę trzeba uzyskać minimum 30 proc. punktów z każdego z nich.

Wynik z egzaminów z przedmiotów do wyboru, a więc i fizyki, nie wpływa na otrzymanie świadectwa maturalnego. Ma jednak znaczenie przy rekrutacji na studia.



Wyniki matur CKE opublikuje 5 lipca.



