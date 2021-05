Matura 2021: Esperanto, Einstein i glamping

Jaka jest różnica między glampingiem a campingiem? Język esperanto i jego twórca Ludwik Zamenhof, czy niespodziewane muzyczne spotkania z Albertem Einsteinem. Mowa o tematach zadań jakie dziś pojawiały się na maturze 2021 z języka angielskiego na poziomie podstawowym. W Interii publikujemy arkusz CKE wraz z proponowanymi rozwiązaniami.

W arkuszu CKE maturalnym z języka angielskiego znalazło się dziewięć zestawów zadań. Część z nich odnosiła się do nagranych tekstów. Wśród nich były rozmowy na temat różnic między glampingiem a campingiem, warunków pracy w nowym miejscu, muzyka rockowego, który kupił zabytkowy motor Harley-Davidson, płacąc za niego gotówką. Odnosiły się też do nagranych informacji i opowieści m.in. na temat życia w różnych miastach, zanieczyszczania środowiska przez wypuszczanie w powietrze balonów i wymyślonego w Japonii paraloso-drona, który podczas deszczu, unosząc się nad głową, chroni przed zmoknięciem.

Matura z angielskiego: Co się zdarzyło w Madison County i wpis na bloga

Abiturienci mieli też zadania związane z zamieszczonymi w teście tekstami. Dotyczyły one m.in. języka esperanto, jego twórcy Ludwika Zamenhofa, mostu Mackinac wiszącego nad cieśniną między jeziorami Michigan i Huron, meteorytu, który uderzył w samochód, podnosząc jego wartość z 300 dolarów do 10 tys. dolarów, a także niespodziewanego muzycznego spotkania z Albertem Einsteinem.

Jedno z zadań odnosiło się do zacytowanego w arkuszu fragmentu powieści "Co się zdarzyło w Madison County" ("The Bridges of Madison County") Roberta Jamesa Wallera.

Matura 2021. Język angielski poziom podstawowy. Tutaj arkusz CKE i rozwiązania

Abiturienci musieli także napisać tekst własny w formie wpisu na blogu. Mieli w nim przedstawić, jak zostali przyjęci do pracy w firmie, do której bardzo chcieli się dostać. We wpisie maturzysta musiał wyjaśnić, dlaczego wybrał tę firmę, napisać, jakie kroki podjął, żeby zrobić dobre wrażenie podczas rozmowy kwalifikacyjnej, opisać, co go najbardziej zaskoczyło podczas tej rozmowy oraz jak zareagował na informację, że przyjęto go do pracy. Tekst powinien zawierać od 80 do 130 słów.

Maturzyści za rozwiązanie wszystkich zadań mogli maksymalnie otrzymać 50 punktów. Za każde zdanie, zależnie od jego stopnia trudności, od 1 do 5 punktów. Najwyżej punktowane były zadania otwarte.

