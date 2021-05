Niedługo przed godziną 12 zakończyła się matura 2021 z matematyki na poziomie podstawowym. Po godzinie 14.00 opublikujemy w Interii arkusze maturalne, a niedługo potem rozwiązania do poszczególnych zadań zaproponowane przez naszych ekspertów.

Zdjęcie Uczniowie ostatnich klas szkół średnich zdają egzamin dojrzałości /KAROLINA MISZTAL/REPORTER /Reporter

Po zakończonym egzaminie dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik powiedział, że egzamin przebiegł spokojnie.



Na napisanie egzaminu uczniowie mieli 170 minut. Matematyka na poziomie podstawowym jest przedmiotem obowiązkowym. Sprawdzian zawierał zadania wielokrotnego wyboru oraz zadania otwarte.



Maksymalnie można otrzymać 50 punktów. Aby zdać, należy zdobyć minimum 30 proc. wszystkich punktów. Wyniki egzaminu maturzyści poznają 5 lipca.

Co było na maturze z matematyki?

Z pierwszych informacji wynika, że wśród tematów, które pojawiły się na egzaminie, nie było zaskoczeń.

- Jeśli chodzi o pytania otwarte, to były dość standardowe, czyli nierówność, dowód, analityka, prawdopodobieństwo - powiedział Interii jeden ze zdających, Kacper.

- Co do zamkniętych, to bez żadnych niespodzianek: trygonometria, prawdopodobieństwo, kąty, ciągi, mediana, geometria - dodał.

Matura 2021. Rozwiązania z matematyki w Interii

Egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym odbędzie się 11 maja, we wtorek. Wtedy również zapraszamy na strony Interii. Nasi eksperci będą mieli dla was odpowiedzi także z tego poziomu.



