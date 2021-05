Matura 2021. Dziś matematyka. Arkusze i odpowiedzi w Interii

Maratonu maturalnego ciąg dalszy. Dziś egzamin z matematyki na poziomie podstawowym. O godzinie 9.00 uczniowie rozpoczęli rozwiązywanie. O 14.00 Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikuje arkusz. Tuż po tym w Interii pojawią się proponowane rozwiązania do poszczególnych zadań opracowane przez naszego eksperta. Zapraszamy!

Zdjęcie Uczniowie podczas egzaminu maturalnego z języka polskiego w XIII Liceum Ogólnokształcącym w Szczecinie / Marcin Bielecki /PAP

Matura z matematyki, która na poziomie podstawowym jest przedmiotem obowiązkowym, zawiera zadania wielokrotnego wyboru oraz zadania otwarte. Maksymalnie można otrzymać 50 punktów. Aby zdać, należy zdobyć minimum 30 proc. wszystkich punktów.

CKE opublikuje arkusz z dzisiejszego egzaminu tuż po godzinie 14.00. Zaraz potem zapraszamy na strony Interii, gdzie będziecie mogli sprawdzić, jakie odpowiedzi do poszczególnych zadań z matematyki sugerują nasi eksperci.



Matura 2021. Przedmioty obowiązkowe

Oprócz matematyki maturzyści zdają obowiązkowo także język polski oraz język obcy nowożytny. Pierwszy z tych egzaminów uczniowie zdawali 4 maja. Jak podało ministerstwo edukacji, przystąpiło do niego 271 tys. tegorocznych absolwentów liceum i technikum.



Na egzaminie jako temat rozprawki można było wybrać następujące zagadnienia: czy ambicja ułatwia osiąganie celu, na podstawie "Lalki", lub czy miasto jest dobre, czy złe dla człowieka, na podstawie "Ziemi obiecanej", albo analiza wiersza "Strych" Beaty Obertyńskiej.

Najczęściej wybieranym językiem obcym jest niezmiennie język angielski - egzamin z niego na poziomie podstawowym odbędzie się 6 maja.



W tym roku nie ma obowiązkowych egzaminów ustnych.

Dziś maturzystów czeka jeszcze jeden egzamin - z historii muzyki. Nie jest on jednak obowiązkowy. Należy do tzw. przedmiotów do wyboru.

To pierwsze egzaminy w sesji majowej matury. W tym roku potrwa ona do 20 maja.

