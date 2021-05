Dziś o godzinie 9.00 maturzyści przystąpią do egzaminu z języka angielskiego na poziomie podstawowym. Egzamin z języka obcego nowożytnego to jedna z obowiązkowych części matury w 2021 roku. Najczęściej wybieranym językiem obcym jest właśnie język angielski. Po 14.00 opublikujemy w Interii arkusz Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z zadaniami, a następnie nieoficjalne odpowiedzi zaproponowane przez naszych ekspertów.

Reklama

Zdjęcie Uczniowie przed egzaminem maturalnym w II Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Ks. Jałowego w Rzeszowie /Darek Delmanowicz /PAP Matura 2021 aktualności Przecieki na maturze z języka polskiego? Szef CKE zawiadomił policję

Według wytycznych CKE na 2021 rok, aby otrzymać świadectwo maturalne należy przystąpić do egzaminów pisemnych z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego. Każdy z tych egzaminów należy zaliczyć na co najmniej 30 proc. punktów.

Reklama

W tym roku maturzyści nie muszą przystępować do egzaminów ustnych z języka polskiego i języka obcego oraz do części pisemnej z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym.

Matura 2021. Rozwiązania w Interii

Tegoroczna majowa sesja egzaminacyjna rozpoczęła się 4 maja i potrwa do 20 maja. Z przedmiotów obowiązkowych maturzyści mają już za sobą język polski i matematykę. Z obu przedmiotów publikowaliśmy w Interii proponowane odpowiedzi. Sprawdź TUTAJ.

W czwartek o godzinie 9.00 uczniowie rozpoczną egzamin z języka angielskiego na poziomie podstawowym. Na napisanie go będą mieli 120 minut.

Język angielski - gdzie szukać odpowiedzi?

Wzorem poprzednich dni o godzinie 14.00 Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikuje arkusz z zadaniami. Zaraz potem będziecie go mogli znaleźć na stronach Interii, a nasi eksperci przystąpią do opracowywania proponowanych odpowiedzi. Będziemy je publikować minuta po minucie tuż po godzinie 14.00. Zapraszamy do śledzenia zakładki Arkusze w naszym raporcie specjalnym Matura 2021.



W piątek z kolei odbędzie się egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym. Rozpocznie się o 9.00 i potrwa 150 minut. Nasi eksperci rozwiążą dla was także i ten arkusz. By sprawdzić proponowane odpowiedzi z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym zapraszamy do Interii już w piątek zaraz po godzinie 14.00.



Zobacz także:

Matura 2021. Język polski poziom podstawowy. ARKUSZ CKE i odpowiedzi



Matura 2021 z matematyki - poziom podstawowy. ARKUSZ CKE i rozwiązania

Matura 2021. Terminy egzaminów, sprawdź harmonogram

Chcesz skutecznie przygotować się do egzaminów? Zobacz, jakie to proste! Wypracowania, opracowania lektur, testy i fiszki znajdziesz na Bryk.pl oraz na Opracowania.pl