Matura 2021: Dziś historia. U nas arkusz CKE i odpowiedzi

Dziś na maturze historia na poziomie rozszerzonym. Egzamin rozpocznie się o godz. 9:00 i potrwa trzy godziny zegarowe. W raporcie maturalnym Interii opublikujemy arkusz CKE z historii wraz z proponowanymi rozwiązaniami. Szczegóły poniżej!

Historię na poziomie rozszerzonym zdaje 18 tys. tegorocznych maturzystów. Jest to niespełna 7 proc. wszystkich zdających. Historia należy do tzw. przedmiotów do wyboru. Oznacza to, że zdają ją tylko osoby, które zgłosiły taką chęć. Matury z przedmiotu dodatkowego nie można nie zdać, ponieważ nie ma określonego minimalnego wyniku jaki zdający musi uzyskać. Progi 30 proc. obowiązują wyłącznie przy egzaminach z przedmiotów obowiązkowych czyli: języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego.

Matura 2021: U nas arkusz CKE i odpowiedzi z historii

Maturzyści! Chcecie już po egzaminie maturalnym z historii sprawdzić, jak wam poszło? Opublikujemy arkusz Centralnej Komisji Egzaminacyjnej tuż po 14:00. Następnie będziemy zamieszczać kolejne propozycje odpowiedzi przygotowane przez naszego eksperta. Arkusza i odpowiedzi szukajcie tutaj: "Matura 2021. Arkusze CKE" (przejdź) .

W poniedziałek 17 maja rozpoczął się już trzeci tydzień sesji egzaminacyjnej matury 2021. Od pierwszego dnia Interii publikuje arkusze wraz z proponowanymi wersjami rozwiązań.



Matura 2021. Zmiana w kwestii egzaminów ustnych

W związku z pandemią koronawirusa na maturze 2021 nie są obowiązkowe egzaminy ustne. Zdają je tylko osoby, dla których wynik z tego egzaminu jest konieczny w rekrutacji na studia zagraniczne.

Na maturach sprzed pandemii obowiązkowe były dwa egzaminy ustne: z języka polskiego oraz języka obcego nowożytnego.

Matura 2021. Historia dopiero ósma

CKE co roku podaje, ilu maturzystów wybiera dany przedmiot dodatkowy. W rankingu tym historia zajmuje dopiero ósme miejsce. Najczęściej wybieranym przez tegorocznych absolwentów licealistów i techników przedmiotem maturalnym na poziomie rozszerzonym jest język angielski - zdawać chce go 158,4 tys. maturzystów, czyli 58,5 proc. Na drugim miejscu znalazła się matematyka - zdawać ją chce 74,6 tys. absolwentów, czyli 27,5 proc.

Na trzecim miejscu w wyborach tegorocznych absolwentów znalazł się język polski - chce go zadawać 57,8 tys. osób, czyli 21,3 proc., a na czwartym - geografia - chce ją zdawać 53,9 tys. osób, czyli 19,9 proc.

Na kolejnych miejscach są: biologia, którą chce zdawać 44,3 tys. absolwentów (16,3 proc.), chemia - 25,8 tys. (9,5 proc.), fizyka - 19,9 tys. (7,3 proc.), historia - 18 tys. (6,6 proc.), wiedza o społeczeństwie - 15,8 tys. (5,8 proc.), informatyka - 9 tys. (3,4 proc.), język niemiecki - 5 tys. (1,9 proc.), historia sztuki - 3,4 tys. (1,3 proc.).





