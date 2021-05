O godz. 9:00 rozpoczęła się matura 2021 z biologii na poziomie rozszerzonym. Wysoki wynik uzyskany z tego przedmiotu jest konieczny, by dostać się np. na studia medyczne. Arkusz Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dzisiejszej sesji maturalnej opublikujemy już po 14:00 wraz z kolejnymi propozycjami rozwiązań.

Matura 2021 dziś biologia na poziomie rozszerzonym

Maturę 2021 z biologii zdaje 44,2 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i techników, czyli 16,3 proc. z nich. Z kolei po południu odbędzie się matura z języka francuskiego na poziomie rozszerzonym i na poziomie dwujęzycznym. Te egzaminy nie należą do popularnych. Chęć przystąpienia do nich zadeklarował mniej niż jeden procent tegorocznych absolwentów.

Matura 2021. Gdzie arkusz CKE i odpowiedzi z biologii?

Arkusz CKE z biologii na poziomie rozszerzonym opublikujemy tuż po 14:00. Następnie kilka minut później szukajcie u nas pierwszych odpowiedzi proponowanych przez naszego eksperta.



Matura 2021 trwa już od 4 maja. Pierwszego dnia uczniowie zmierzyli się z językiem polskim. A raporcie specjalnym Interii "Matura 2021 Arkusze" codzienni publikujemy arkusze maturalne wraz z proponowanymi odpowiedziami.

Maturę 2021 z biologii zdają nie tylko tegoroczni absolwenci

Razem z tegorocznymi absolwentami egzaminy zdawać będą też abiturienci ze starszych roczników, którzy zdecydowali się przystąpić do egzaminu z nowego przedmiotu lub przystąpić do zdawanego wcześniej egzaminu, aby poprawić jego wynik.

W związku z epidemią COVID-19 i nauką zdalną matura 2021 jest przeprowadzona na podstawie wymagań egzaminacyjnych ogłoszonych w grudniu ub.r., a nie na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Wymagania egzaminacyjne stanowią zawężony katalog wymagań - o około 20-30 proc., zależnie od przedmiotu - określonych w podstawie, które były podstawą egzaminów w latach ubiegłych.

Matura 2021. Obowiązkowe tylko trzy egzaminy

Maturzyści muszą obowiązkowo przystąpić do trzech egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Nie ma w tym roku obowiązkowych egzaminów ustnych. Zdawać je będą tylko ci maturzyści, którzy potrzebują wyniku z egzaminu ustnego przy rekrutacji na uczelnie za granicą.

Nie ma też w tym roku obowiązku przystąpienia do egzaminu z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym, czyli do egzaminu z przedmiotu do wyboru. Chętni mogą przystąpić maksymalnie do egzaminów z sześciu takich przedmiotów.







