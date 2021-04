Matura 2021. Co trzeba mieć na egzaminie? Terminy

Już 4 maja rozpoczynają się matury 2021. Po raz drugi w związku z pandemią COVID-19 będą one przeprowadzone w szczególnych warunkach. Co maturzyści muszą ze sobą zabrać na egzamin? W jakim dniu i której godzinie odbędą się matury z przedmiotów obowiązkowych? Wyjaśniamy!

Reklama

Zdjęcie Matura 2021 rozpoczyna się już 4 maja /Julian Sojka /East News

Jedną z najważniejszych rzeczy, o której musi pamiętać każdy maturzysta jest maseczka. Jej posiadanie to warunek konieczny, by wejść na teren szkoły podczas matury 2021. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających lub po podejściu zdających do stanowiska egzaminacyjnego podczas egzaminów zawodowych.

Reklama

Tuż przed wejściem na salę, gdzie odbywa się egzamin, członek komisji może poprosić maturzystę o zdjęcie na chwilę maseczki w celu zweryfikowania jego tożsamości. Tutaj pojawia się kolejna rzecz, którą należy przynieść ze sobą na egzamin - dowód osobisty.

Matura 2021. Co potrzebne na sali egzaminacyjnej?

Abiturienci, którzy wejdą już na salę, gdzie ma odbywać się egzamin nie mogą mieć przy sobie zbędnych rzeczy, w tym książek, urządzeń telekomunikacyjnych, maskotek czy innych przedmiotów "na szczęście". Torebki czy plecaki należy zostawić w wyznaczonym do tego miejscu w szkole jeszcze przed wejściem na salę. Każdy uczeń powinien używać własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, itd. W związku z rygorem sanitarnym uczniowie nie mogą pożyczać przyborów. Jeżeli szkoła zdecyduje o zapewnieniu np. przyborów piśmienniczych, konieczna jest ich dezynfekcja.

Cudzoziemcy przystępujący egzaminu próbnego, którym jako sposób dostosowania testu przyznano możliwość korzystania ze słownika dwujęzycznego, są zobowiązani przynieść własne słowniki.



W związku z pandemią na maturze 2021 szkoła nie zapewnia wody do picia. Abiturienci mogą jednak przynieść własną butelkę z wodą.



Czytaj także: Matura 2021 z matematyki. Powtórka materiału





Matura. Terminy egzaminów obowiązkowych

Każdy zdający musi podejść w sumie do czterech egzaminów. Trzech na poziomie podstawowym - są to egzaminy obowiązkowe, żeby je zdać, trzeba uzyskać co najmniej 30 proc. i jednego dodatkowego - na poziomie rozszerzony.

Egzaminy obowiązkowe na poziomie podstawowym to: język polski, matematyka oraz język obcy nowożytny. Terminy tych egzaminów są następujące:

4 maja (wtorek) - język polski - poziom podstawowy. Matura rozpocznie się o godz. 9:00

5 maja (środa) - matematyka - poziom podstawowy; godz. 9:00

6 maja (czwartek) - język angielski - poziom podstawowy; godz. 9:00

Kiedy odbywają się egzaminy z pozostałych języków obcych nowożytnych oraz przedmiotów dodatkowych - sprawdź tutaj: Matura 2021. Harmonogram

Czytaj także: Matura 2021 z języka polskiego. Lektury obowiązkowe na poziomie podstawowym