Matura 2021. Arkusze Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Gdzie dostępne?

4 maja o godz. 9:00 rozpocznie się pierwszy egzamin maturalny w sesji 2021. Będzie to język polski na poziomie podstawowym. W kolejnych dniach odbędą się matury z pozostałych przedmiotów obowiązkowych oraz dodatkowych. Po każdym egzaminie w raporcie specjalnym Interii "Matura 2021" znajdziecie arkusze CKE wraz z odpowiedziami, które zaproponują nasi eksperci. O której będziemy publikować arkusze maturalne?

Zdjęcie Matura 2021: Arkusze CKE wraz z proponowanymi rozwiązaniami będziemy publikować w raporcie specjalnym Interii "Matura 2021. Arkusze CKE" / Adam STASKIEWICZ /East News

Główna sesja matury 2021 potrwa od 4 do 21 maja. Centralna Komisja Egzaminacyjna we współpracy z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi przygotowała 239 różnego rodzaju arkuszy oraz 59 różnego rodzaju płyt - do egzaminów z języków obcych nowożytnych, informatyki i historii muzyki, w tym w formach dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Każdego dnia będą przeprowadzane dwie sesje egzaminacyjne: pierwsza o godz. 9:00, druga - o 14:00. Arkusze egzaminacyjne wykorzystane na tegorocznych egzaminach maturalnych, które opublikuje CKE znajdziecie w raporcie specjalnym Interii "Matura 2021. Arkusze". Minuta po minucie będziemy wrzucać też nieoficjalne rozwiązania kolejnych zadań, które zaproponują dla maturzystów współpracujący z nami eksperci.

Harmonogram publikowania arkuszy maturalnych oraz proponowanych odpowiedzi będzie wyglądał następująco:



- w przypadku egzaminów, które rozpoczynają się o godz. 9:00 - arkusz CKE opublikujemy tego samego dnia około godz. 14:00 (tuż po 14 zaczną się pojawiać pierwsze rozwiązania)

- w przypadku egzaminów, które rozpoczynają się o godz. 14:00 - arkusz CKE znajdziecie w naszym raporcie maturalnym tego samego dnia około godz. 19:00 (tuż po 19 zaczną się pojawiać rozwiązania proponowane przez naszych ekspertów).

Kiedy wyniki z matury 2021?

Prace maturzystów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów. Świadectwa zostaną przesłane do szkół przez okręgowe komisje egzaminacyjne do 5 lipca br. Tego samego dnia ogłoszone zostaną również ogólnopolskie wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego.

