Arkusze CKE i rozwiązania w raporcie "Matura 2021". Sprawdź, jak ci poszło

Dziś o godzinie 9:00 rozpocznie się matura 2021 z biologii na poziomie rozszerzonym. W naszym raporcie specjalnym "Matura 2021" codziennie publikujemy arkusze CKE z kolejnych przedmiotów wraz z rozwiązaniami, które przygotowują nasi eksperci. Podobnie będzie i dziś. Arkusza CKE z biologii – poziom rozszerzony wraz z odpowiedziami szukaj u nas już po godz. 14:00.

Matura 2021 z biologii na poziomie rozszerzonym potrwa 180 minut. Jest to przedmiot dodatkowy. Co to oznacza? Po pierwsze zdają go tylko chętni - czyli osoby, które złożyły deklarację potwierdzającą gotowość zdawania tego przedmiotu. Po drugie nie ma tu minimalnego progu punktowego, dlatego matury na poziomie dodatkowym nie można nie zdać. Warto jednak zawalczyć o jak najlepszy wynik, ponieważ jest on brany pod uwagę przy rekrutacji na studia.

W tym roku - w związku z trwającą pandemią koronawirusa - zdawanie jednego przedmiotu dodatkowego nie jest obowiązkowe. Żeby zdać maturę wystarczy podejść do trzech przedmiotów obowiązkowych zdawanych na poziomie podstawowym: języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego. Z każdego z tych przedmiotów należy uzyskać minimum 30 proc. Wyniki matury 2021 zostaną ogłoszone 5 lipca.



Matura 2021: Gdzie arkusze CKE i rozwiązania?

Gdzie znaleźć arkusze CKE i rozwiązania? W raporcie specjalnym Interii "Matura 2021. Arkusze CKE" . Codziennie publikujemy tam arkusze maturalne z kolejnych przedmiotów, a sztab naszych ekspertów opracowuje proponowane rozwiązania.



Tak samo dziś po południu zamieścimy tam arkusz CKE z biologii na poziomie rozszerzonym wraz z kolejnymi odpowiedziami. Szukajcie ich już po godz. 14:00!



Matura 2021. Ważne informacje

Podobnie jak w ubiegłym roku egzaminy odbywają się w reżimie sanitarnym, zgodnie z wytycznymi przygotowanymi wspólnie przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, Ministerstwo Edukacji i Nauki, a zatwierdzonych przez Główny Inspektorat Sanitarny.

Abiturienci, którzy nie mogą z przyczyn losowych lub zdrowotnych przystąpić do egzaminów w sesji majowej, będą mogli przystąpić do nich w sesji dodatkowej w czerwcu. Jej termin wyznaczono na 1-16 czerwca.

Pisemna sesja egzaminacyjna potrwa do 20 maja. Sesja egzaminów ustnych rozpocznie się 19 maja, potrwa do 21 maja.

Maturzysta, który kwestionuje uzyskany przez siebie wynik, może się odwołać od niego. Procedura odwoławcza jest kilkustopniowa.

Maturzysta, który nie zda jednego obowiązkowego egzaminu, ma prawo do poprawki 24 sierpnia. Abiturient, który nie zda więcej niż jednego egzaminu, może poprawiać je dopiero za rok.





