Język niemiecki poziom podstawowy - maturę 2022 z tego przedmiotu zdawało w piątek łącznie ponad 9,5 tys. osób (w tym 8,7 tys. tegorocznych absolwentów liceów i techników oraz około 700 absolwentów z lat ubiegłych). Egzamin maturalny z niemieckiego trwał dwie godziny. Składał się z trzech części sprawdzających rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu czytanego i umiejętność pisania w języku niemieckim.

Matura 2022: Niemiecki podstawowy. Tutaj arkusz CKE i rozwiązania

Wyniki matury z niemieckiego otrzymacie 5 lipca - wtedy zostaną ogłoszone ogólnopolskie wyniki matury 2022 i każdy zdający indywidualnie pozna rezultat, jaki uzyskał na egzaminie. Jednak już dziś możecie sprawdzić, jak wam poszło! Poniżej zamieściliśmy ARKUSZ CKE z języka niemieckiego - poziom podstawowy. Następnie minuta po minucie publikujemy proponowane rozwiązania przygotowane przez naszego eksperta. Uwaga! Strona nie odświeża się automatycznie, żeby zobaczyć kolejne rozwiązania wciśnij F5. MATURA 2022: Język niemiecki poziom podstawowy. ARKUSZ CKE



Niemiecki - poziom podstawowy. Rozumienie ze słuchu. TRANSKRYPCJA

Zdjęcie Arkusz z języka niemieckiego / domena publiczna

Matura 2022. Przedmioty obowiązkowe, co musisz wiedzieć?

Maturę 2022 zdaje blisko 290 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych II stopnia. Do egzaminów podchodzą także absolwenci z ubiegłych lat, którzy np. poprawiają maturę.Maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów

na poziomie podstawowym: z języka polskiego, z matematyki i z języka

obcego nowożytnego (żeby zdać, trzeba uzyskać wynik co najmniej 30 proc.) oraz do co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym (nie ma minimalnego wyniku, jaki należy uzyskać, żeby zdać). Każdego dnia Interia publikuje arkusze CKE z kolejnych przedmiotów wraz z nieoficjalnymi odpowiedziami, które proponują współpracujący z nami eksperci. Dotychczas rozwiązaliśmy dla was trzy matury 2022:



Język polski - poziom podstawowy. Arkusz CKE i propozycje odpowiedzi (tutaj) Matematyka - poziom podstawowy. Arkusz CKE i rozwiązania zadań (zobacz tutaj)



Język angielski - poziom podstawowy. Arkusz CKE i odpowiedzi (tutaj)