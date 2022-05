Język łaciński i kultura antyczna - matura 2022 z tego przedmiotu odbyła się w środę popołudniu. Egzamin rozpoczął się o godzinie 14:00. Łacina jest przedmiotem do wyboru, co oznacza, że jej zdawanie nie jest obowiązkowe i maturzyści podchodzą do tego egzaminu jedynie na poziomie rozszerzonym. Łacina jest rzadko wybierana na maturze. W tym roku chęć jej zdawania zadeklarowało tylko 158 abiturientów. Matura 2022 Matura z języka polskiego. Co było na egzaminie? Maturzyści komentują

Jesteś w tej nielicznej grupie osób, które na maturze 2022 zmierzyły się z łaciną? Mamy dobrą wiadomość. Poniżej publikujemy arkusz Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z egzaminu maturalnego z łaciny.



Matura 2022: Język łaciński i kultura antyczna. Arkusz CKE - pobierz tutaj





Matura 2022. Trzy przedmioty dodatkowe i co najmniej jeden rozszerzony

Reklama

Na tegorocznej maturze, tak jak w latach ubiegłych, zdający musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów na poziomie podstawowym: z języka polskiego, z matematyki i z języka obcego nowożytnego. Abiturienci ze szkół lub klas z językiem nauczania mniejszości narodowych obowiązkowy mają jeszcze egzamin pisemny z języka ojczystego na poziomie podstawowym.

Wszyscy maturzyści muszą też przystąpić obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym, czyli do egzaminu z tzw. przedmiotu dodatkowego lub do wyboru.





Matura 2022: Język polski zakończony. Co było? Arkusz CKE i odpowiedzi

4 maja rozpoczęła się matura 2022. Jak co roku na tzw. pierwszy ogień poszedł język polski - poziom podstawowy.

Co w tym roku było na maturze z polskiego? Jak informowaliśmy tuż po zakończeniu egzaminu, pojawił się tekst dotyczący wpływu literatury na życie człowieka i fragment do rozpoznania z "Lalki" oraz tekst o tym, jak emocje wpływają na podejmowane przez nas decyzje.

W części drugiej maturzyści mieli trzy tematy wypracowania do wyboru. "Pan Tadeusz" i tradycja - to pierwszy z tematów. W drugim odwołując się do "Nocy i dni" Marii Dąbrowskiej należało napisać o relacji z drugim człowiekiem jako źródle szczęścia. Trzeci temat to interpretacja wiersza. Arkusz CKE. Matura: Język polski - poziom podstawowy i proponowane odpowiedzi znajdziesz tutaj - kliknij.

Uwaga maturzyści! Każdego dnia po zakończonych egzaminach maturalnych będziemy publikować arkusze CKE wraz z odpowiedziami zaproponowanymi przez naszych ekspertów. Bądźcie z nami!



Harmonogram matury 2022 znajdziecie tutaj



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Adam Eberhardt: Nigdy nie dojdzie do spotkania Putina z Zełenskim RMF