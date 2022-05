Poniżej o godzinie 14.00 zajdziesz arkusz maturalny z chemii na poziomie rozszerzonym.

Matura 2022. Chemia - poziom rozszerzony

Egzamin z chemii na poziomie rozszerzonym nie należy do obowiązkowych. To jeden z przedmiotów, który abiturienci mogą wybrać. Egzamin składa się z koło 40 zadań zamkniętych i otwartych. Maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosi 60. Egzamin trwa 180 minut.

Matura 2022. Gdzie znaleźć odpowiedzi ze wszystkich przedmiotów?

Od 4 maja nasi eksperci przygotowują odpowiedzi na pytania w ramach matury 2022. Opublikowaliśmy już arkusze CKE oraz nieoficjalne rozwiązania z polskiego, matematyki, angielskiego i niemieckiego na poziomie podstawowym oraz angielskiego i polskiego na poziomie rozszerzonym. Tutaj możesz sprawdzić odpowiedzi z każdego z tych przedmiotów:

Matura 2022. Chemia - poziom rozszerzony. Arkusz CKE

Tutaj można pobrać: Arkusz CKE z chemii - poziom rozszerzony.