Matura 2022 Kiedy wyniki matury 2022? Gdzie można je sprawdzić?

Do egzaminu pisemnego z języka polskiego na poziomie rozszerzonym zgłosiło się 63,8 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych II stopnia, czyli 22,1 proc. z nich.

Dodatkowo maturę napiszą również abiturienci z wcześniejszych roczników. Wśród nich będą osoby, które zdecydowały się przystąpić do egzaminu z nowego przedmiotu lub chcą poprawić wynik uzyskany w poprzednich latach.

Matura 2022 matematyka - poziom rozszerzony. Arkusze CKE i proponowane odpowiedzi w Interii

W specjalny raporcie Interii "Matura 2022. Arkusze" niedługo po zakończonych egzaminach publikujemy arkusze CKE wraz z odpowiedziami zaproponowanymi przez naszych ekspertów. 4 maja, maturzyści przystąpili do egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym. Arkusz CKE i nieoficjalne rozwiązania z tego przedmiotu znajdziecie TUTAJ



Także dziś zaraz po godz. 14.00 na naszej stronie znajdziecie arkusza CKE z językiem polskim na poziomie rozszerzonym. Chwilę później pojawią się pierwsze nieoficjalne rozwiązania.



Jak wygląda matura z polskiego - poziom rozszerzony?

Matura trwa 180 minut. Tyle uczniowie mają na napisanie wybranej wypowiedzi pisemnej. Za całą maturę rozszerzoną z języka polskiego można uzyskać maksymalnie 40 punktów. Egzaminu na poziomie rozszerzonym nie można nie zdać. Nawet osoba, która uzyska 0 punktów, otrzyma świadectwo maturalne.

Matura z języka polskiego na poziomie rozszerzonym to jedno zadanie. Abiturienci wybierają jedno z dwóch poleceń i piszą wypracowanie na wskazany przez siebie temat.

Egzamin na poziomie rozszerzonym - jakie zasady?

Każdy maturzysta ma obowiązek przystąpić do jednego pisemnego egzaminu z przedmiotu do wyboru. Chętni mogą przystąpić maksymalnie do sześciu takich egzaminów. Wśród przedmiotów do wyboru są: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, języki mniejszości narodowych i etnicznych, język regionalny, a także matematyka, język polski i języki obce nowożytne.



Egzaminy z przedmiotu do wyboru zdawane są na poziomie rozszerzonym. Dlatego do tej grupy zaliczane są także - na tym poziomie - matematyka, język polski i języki obce, które są obowiązkowe na poziomie podstawowym.

