Ważne zmiany na maturze 2022. Obowiązują nowe zasady. Maturzysto, o tym musisz wiedzieć

Matura 2022. Najważniejsze terminy

Matura tradycyjnie już rozpocznie się 4 maja. Tego dnia o godz. 9.00 abiturienci przystąpią do pierwszego egzaminu obowiązkowego, czyli do języka polskiego na poziomie podstawowym.

Kolejna będzie matematyka. Z tą - również na poziomie podstawowym - uczniowie zmierzą się w czwartek 5 maja o godz. 9.00.

Ostatnim z egzaminów obowiązkowych będzie język nowożytny na poziomie podstawowym. Jak co roku także i tym razem najpopularniejszy wśród abiturientów jest język angielski. Matura z tego przedmiotu odbędzie się w piątek 6 maja o godz. 9.00.

Ważne zmiany na maturze 2022

Rok 2022 to rok niemałych zmian na maturze. Poluzowanie obostrzeń po pandemii koronawirusa oraz skutki nauki zdalnej sprawiają, że matura 2022 będzie wyglądać inaczej niż w poprzednich latach. Najważniejsze zmiany dotyczą organizacji egzaminów.

Jakie zmiany na maturze 2022?

Otóż zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcina Smolika podczas egzaminów nie będą już obowiązywać obostrzenia covidowe.

"W związku ze zmianą zasad epidemicznych związanych z COVID-19, określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 679), uprzejmie informuję, że podczas egzaminów zewnętrznych przeprowadzanych od maja 2022 r. do sierpnia 2022 r. nie będą obowiązywały - wzorem lat 2020-2021 - odrębne wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów" - napisał w specjalnym komunikacie Smolik.

Oznacza to m.in., że uczniowie nie będą już musieli nosić maseczek. To z pewnością poprawi komfort zdawania matury.

Matura 2022. Zmiany w wymogach formalnych

Dalsze zmiany dotyczące matury 2022 obejmują warunki przystąpienia oraz zdania egzaminu. Te nowe zasady zapewne też przypadną tegorocznym maturzystom do gustu.

Po pierwsze, do zdania matury nie będzie konieczne zaliczenie jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym.

Po drugie, w arkuszach będzie mniej zadań do rozwiązania (głównie zadań otwartych).

Oznacza to, że żeby zdać maturę 2022 wystarczy podejść do trzech egzaminów na poziomie podstawowym - j. polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego - oraz otrzymać z nich co najmniej 30 proc. punktów. Należy także zdawać dodatkowy przedmiot na poziomie rozszerzonym, jednak samo przystąpienie do egzaminu rozszerzonego skutkuje jego oficjalnym zaliczeniem.

Matura 2022 a uchodźcy z Ukrainy

Kolejną zmianą, która będzie zauważalna na maturze 2022, jest możliwość przystąpienia do niej uchodźców z Ukrainy. Jak podała CKE, na taką opcję zdecydowało się 41 osób. Wprowadzono dla nich pewne ułatwienia na egzaminach, m.in. mogą mieć wydłużony czas pisania testów oraz korzystać ze słownika dwujęzycznego.

Matura 2022. Arkusze CKE i nieoficjalne odpowiedzi w Interii

Przypominamy, że tak, jak w poprzednich latach, w Interii będziecie mogli znaleźć arkusze CKE oraz nieoficjalne odpowiedzi zaproponowane przez naszych ekspertów z najpopularniejszych przedmiotów.

W Interii znajdziecie arkusze CKE i nieoficjalne odpowiedzi z j. polskiego, matematyki, j. angielskiego i niemieckiego na poziomie podstawowym oraz wielu przedmiotów na poziomie rozszerzonym. M.in. z matematyki, angielskiego, polskiego, geografii, biologii, fizyki i chemii.





Arkusze CKE i odpowiedzi z poprzednich lat, czyli powtórka dla spóźnialskich

Do matury zostało zaledwie kilka dni, dlatego na koniec - dla spóźnialskich - mamy jeszcze niezawodny sposób na powtórkę materiału, czyli przejrzenie arkuszy CKE wraz z proponowanymi odpowiedziami z ostatnich lat. Poniżej znajdziecie linki do naszych materiałów z trzech głównych przedmiotów - polskiego, matematyki i angielskiego.

Matura 2022: J. polski na poziomie podstawowym. Arkusze CKE z rozwiązaniami z lat 2019, 2020, 2021

Matura 2022. Matematyka, poziom podstawowy. Arkusze CKE i rozwiązania z lat 2019, 2020, 2021

Matura 2022. Angielski na poziomie podstawowym. Arkusze CKE z odpowiedziami z lat 2019, 2020, 2021