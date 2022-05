Ważne informacje przed maturą 2022. Tak zrobisz najlepszą powtórkę materiału

Matura 2022 Ważne zmiany na maturze 2022. Obowiązują nowe zasady. Maturzysto, o tym musisz wiedzieć

Przypominamy też, że w Interii w czasie matury będziemy publikować kolejne arkusze CKE 2022 wraz z zaproponowanymi przez naszych ekspertów odpowiedziami. Zapraszamy!

Naszą powtórkę zacznijmy od przedmiotów obowiązkowych, bo to od nich zależy to, czy zdacie lub nie maturę 2022. W tym roku aby zdać egzamin dojrzałości wystarczy uzyskać co najmniej 30 proc. punktów z trzech przedmiotów obowiązkowych - j. polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. W ramach ostatniego z nich niezmiennie najpopularniejszy jest język angielski, dlatego na nim skupimy się w naszej powtórce.

Matura 2022. Terminy egzaminów obowiązkowych

Podczas matury 2022 abiturienci będą zmagać się z przedmiotami obowiązkowymi kolejno:

4 maja 2022 (środa)

9:00 - Egzamin maturalny z języka polskiego.

5 maja 2022 (czwartek)

9:00 - Egzamin maturalny z matematyki.

6 maja 2022 (piątek)

9:00 - Egzamin maturalny z języka angielskiego.

14:00 - Egzamin maturalny z języka francuskiego,

14:00 - Egzamin maturalny z języka hiszpańskiego,

14:00 - Egzamin maturalny z języka niemieckiego,

14:00 - Egzamin maturalny z języka rosyjskiego,

14:00 - Egzamin maturalny z języka włoskiego.

Powtórka przed maturą 2022. Polski, matematyka, angielski

Na pierwszy ogień jak zwykle pójdzie język polski. Pod tymi linkami znajdziecie arkusze CKE z proponowanymi odpowiedziami z lat 2019, 2020 oraz 2021.

Rozwiązane arkusze CKE z języka polskiego 2021

Rozwiązane arkusze CKE z języka polskiego 2020

Rozwiązane arkusze CKE z języka polskiego 2019



Druga w kolejności na maturze 2022 będzie matematyka, dlatego warto zerknąć do arkuszy CKE wraz z proponowanymi odpowiedziami także z tego przedmiotu:

Rozwiązane arkusze CKE Z matematyki 2021

Rozwiązane arkusze CKE z matematyki 2020

Rozwiązane arkusze CKE z matematyki 2019

Ostatnim egzaminem obowiązkowym w pierwszym tygodniu matury 2022 będzie język obcy nowożytny. O 9.00 w piątek 6 maja abiturienci przystąpią do języka angielskiego. Zerknijcie do arkuszy CKE i rozwiązań z poprzednich lat i przekonajcie się, z czym mierzyli się wasi poprzednicy.

Arkusze CKE z odpowiedziami z angielskiego na poziomie podstawowym 2021

Arkusze CKE z odpowiedziami angielskiego na poziomie podstawowym 2020

Arkusze CKE z odpowiedziami angielskiego na poziomie podstawowym 2019

Matura 2022. Przedmioty dodatkowe, poziom rozszerzony

Kolejny tydzień matury 2022 będzie obejmował już egzaminy na poziomie rozszerzonym. Ważne zwłaszcza dla tych uczniów, którzy planują kontynuację nauki na studiach wyższych.

Wśród najpopularniejszych przedmiotów zdawanych na poziomie rozszerzonym znajdują się: matematyka, polski, angielski, geografia, biologia i chemia. Dlatego właśnie z tych przedmiotów proponujemy powtórkę przy pomocy rozwiązanych przez naszych ekspertów arkuszy CKE z poprzednich lat.

Matura 2022. Powtórka z matematyki. Poziom rozszerzony

Rozwiązane arkusze CKE z matematyki rozszerzonej 2021

Rozwiązane arkusze CKE z matematyki rozszerzonej 2020

Rozwiązane arkusze CKE z matematyki rozszerzonej 2019

Matura 2022. Powtórka z polskiego. Poziom rozszerzony

Arkusze CKE z proponowanymi odpowiedziami z języka polskiego na poziomie rozszerzonym 2021

Arkusze CKE z proponowanymi odpowiedziami z języka polskiego na poziomie rozszerzonym 202 0

Arkusze CKE z proponowanymi odpowiedziami z języka polskiego na poziomie rozszerzonym 2019

Matura 2022. Powtórka z angielskiego. Poziom rozszerzony

Rozwiązane arkusze CKE z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym 2021

Rozwiązane arkusze CKE z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym 2020

Rozwiązane arkusze CKE z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym 2019

Matura 2022. Powtórka z geografii. Poziom rozszerzony

Rozwiązane arkusze CKE z geografii 2021

Rozwiązane arkusze CKE z geografii 2020

Rozwiązane arkusze CKE z geografii 2019

Matura 2022. Powtórka z biologii. Poziom rozszerzony

Matura 2019 z biologii - poziom rozszerzony. Arkusze CKE z odpowiedziami

Matura 2020 z biologii - poziom rozszerzony. Arkusze CKE z odpowiedziami



Matura 2021 z biologii - poziom rozszerzony. Arkusze CKE z odpowiedziami

Matura 2022. Powtórka z chemii. Poziom rozszerzony

Co było na maturze z chemii w 2019 roku? Arkusze CKE wraz z odpowiedziami z chemii 2019 poziom rozszerzony pobierzesz tutaj.

Co było na maturze z chemii w 2020 roku? Arkusze CKE wraz z odpowiedziami z chemii 2020 poziom rozszerzony pobierzesz tutaj.

Co było na maturze z chemii w 2021 roku? Arkusze CKE wraz z odpowiedziami z chemii 2021 poziom rozszerzony pobierzesz tutaj.

Matura 2022. Arkusze CKE z proponowanymi rozwiązaniami będą w Interii

Mamy nadzieję, że nasza powtórka pomoże wam w zdaniu matury 2022. I przypominamy, że w Interii po egzaminach znajdziecie aktualne arkusze CKE wraz z odpowiedziami zaproponowanymi przez naszych ekspertów. Zapraszamy!

