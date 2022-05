Matura 2022. Biologia - poziom rozszerzony

Matura z biologii na poziomie rozszerzonym rozpoczęła się o godzinie 9:00 12 maja. Chęć zdawania egzaminu pisemnego z biologii zadeklarowało 46,8 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych II stopnia. Stanowi to 16,2 proc. maturzystów. Egzamin z biologii uznawany jest za jeden z najtrudniejszych.

Matura z biologii jest nieobowiązkowa. Każdy maturzysta musi jednak przystąpić obowiązkowo do trzech egzaminów na poziomie podstawowym: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego oraz jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym z przedmiotu do wyboru. Chętni mogą przystąpić maksymalnie do sześciu takich egzaminów.



Matura z biologii. Jak będzie wyglądał egzamin?

Egzamin trwa 180 minut. Egzamin maturalny z biologii zwykle składa się z 25 zadań. Mają formułę zamkniętą i otwartą. Zadania zamknięte wymagają zaznaczenia odpowiedniej odpowiedzi. W otwartych maturzyści korzystają z rysunków, tabeli i diagramów dołączonych do konkretnego polecenia i na tej podstawie odpowiadają na zadane pytania.



Wyniki matur 2022. Kiedy zostaną ogłoszone?

Po zakończonych egzaminach pozostaje oczekiwanie na ich rezultat. Wyniki matury 2022 zostaną udostępnione ponad miesiąc po zakończeniu egzaminów - 5 lipca 2022 r.

