Pierwszy egzamin maturalny już dziś. Musisz, go zdać, by zaliczyć maturę 2022

Matura 2022

Już dziś pierwszy dzień matury 2022. A to oznacza egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie podstawowym. Abiturienci przystąpią do niego o godzinie 9.00. Na pisanie będą mieli 170 minut, a do zdobycia 70 punktów. Uzyskanie minimum 30 proc. z nich zagwarantuje im zdanie tej części matury 2022. W Interii tuż po 14.00 znajdziecie arkusze CKE z dzisiejszego egzaminu oraz odpowiedzi zaproponowane przez naszych ekspertów. Zapraszamy!

Zdjęcie Matura 2022. Pierwszym egzaminem, z którym muszą zmierzyć się absolwenci liceów i techników, jest język polski na poziomie podstawowym / fot. Tadeusz Koniarz / East News