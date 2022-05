Matura z języka polskiego na poziomie podstawowym zakończyła się tuż przed godz. 12. Przypominamy, że tuż po 14.00 na stronach Interii będziecie mogli znaleźć arkusz CKE z tego przedmiotu oraz odpowiedzi zaproponowane przez naszych ekspertów.



Matura z polskiego. Co było na egzaminie?

Co było na egzaminie? Jak przekazali maturzyści, część pierwsza testowa była "wyjątkowo prosta". - Był tekst dotyczący wpływu literatury na życie człowieka i fragment do rozpoznania z "Lalki" oraz tekst o tym, jak emocje wpływają na podejmowane przez nas decyzje. Część pierwsza zaskoczyła mnie pozytywnie, bo była prosta - mówi Interii Nadia Hermann, maturzystka z Olsztyna.

Podobne wrażenia mają inni maturzyści, z którymi rozmawiamy. - Należało skupić się na tekście i wtedy wszystko było łatwe - ocenia Julia Kasperek, maturzystka z Poznania.

Jarek Protsiuk, maturzysta z Ukrainy, który mieszka w Polsce od trzech lat, dodaje: - Myślę, że część pierwsza była bardzo prosta. Teksty były logiczne i dało się je zrozumieć, tak samo pytania do nich - dodaje. - Próbna matura była o wiele trudniejsza - podkreśla uczeń.

Matura 2022. Wypracowanie, czyli "Pan Tadeusz" lub "Noce i dnie"

W części drugiej maturzyści mieli trzy tematy wypracowania do wyboru. Pierwszy dotyczył "Pana Tadeusza" i tradycji. W drugim odwołując się do "Nocy i dni" Marii Dąbrowskiej należało napisać o relacji z drugim człowiekiem jako źródle szczęścia. Trzeci temat to interpretacja wiersza.

Jak pisaliśmy wcześniej, część uczniów spodziewała się "Pana Tadeusza". Jednak ci maturzyści, z którymi rozmawiamy, typowali, że na maturze pojawią się "Dziady cz. III". - Liczyłam na "Dziady cz. III" i motyw cierpienia/przemiany. Na szczęście drugi temat był bardzo prosty i udało mi się wybrać parę ciekawych argumentów, a podany fragment był zrozumiały i konkretny, co jeszcze ułatwiało postawienie tezy - mówi Nadia Hermann. Anna Pitura, maturzystka z Elbląga, również była przygotowana na "Dziady cz. III", nie na "Pana Tadeusza". - W związku z tym wzięłam drugi temat odnoszący się do szczęścia, przy którym był fragment z "Nocy i Dni" - mówi maturzystka.

Pierwszy temat wybrał Jarek Protisiuk. - Jako przykład podałem "Tango" Sławomira Mrożka, w którym było nawiązanie do motywów doceniania tradycji przez jednego z głównych bohaterów, Artura - mówi nam maturzysta.

Ogólnie maturzyści, z którymi rozmawiamy, oceniają, że poszło im dobrze. Są dobrej myśli i liczą na jak najlepszy wynik.