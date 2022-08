Matura poprawkowa 2022. Ilu uczniów przystąpiło do egzaminu?

Matura poprawkowa 2022 dla wszystkich, którym nie powiodło się na egzaminie dojrzałości w części podstawowej z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego, odbyła się we wtorek, 23 sierpnia o godz. 9. Uczniowie mogli poprawiać egzamin tylko z jednego przedmiotu. W tym roku szansę na to miało 15,5 proc. maturzystów. Pozostali drugą okazję dostaną dopiero za rok - w maju 2023 r.

Najwięcej emocji - rzecz jasna - budziła matura poprawkowa z matematyki 2022 i to właśnie do egzaminu poprawkowego z tego przedmiotu podchodziło w sierpniu najwięcej maturzystów. W pierwszym terminie nie poradziło sobie z nią 18 proc. wszystkich piszących.

Reklama

Język polski był również jednym z oblewanych egzaminów na maturze 2022 w pierwszym terminie. Nie zdało go 5 proc. maturzystów. Z kolei najpopularniejszego języka obcego - języka angielskiego - nie udało się zaliczyć 6 proc. uczniów.

W sumie do matury poprawkowej 2022 zdecydowało się przystąpić ponad 52 tys. uczniów z całej Polski.

Matura poprawkowa 2022 z matematyki – arkusz CKE

W tym artykule opublikujemy arkusz matury poprawkowej 2022 z matematyki, zaraz po tym jak zrobi to Centralna Komisja Egzaminacyjna. Na maturze poprawkowej z matematyki w tym roku do zdobycia było 45 punktów, z czego 28 z zadań zamkniętych. Tylko siedem zadań było otwartych. Tak jak w przypadku matury w maju, tak w przypadku matury poprawkowej z matematyki 2022, by zdać trzeba było uzyskać minimum 30 proc. punktów.

Cały arkusz matury poprawkowej 2022 z matematyki będzie można pobrać z linku poniżej:

Matura poprawkowa 2022 z matematyki - arkusz CKE

Matura poprawkowa 2022 z języka polskiego – arkusz CKE

Arkusz z zadaniami na maturze poprawkowej 2022 z języka polskiego również będzie dostępny po oficjalnym komunikacie CKE. Egzamin, z którym zmierzyli się maturzyści, został skonstruowany w ten sam sposób co ten majowy. Oznacza to, że w formuła zadań, a także ich zakres, są bardzo podobne. Łącznie z matury poprawkowej z języka polskiego można uzyskać 70 punktów. Aby zdać, należy zdobyć przynajmniej 30 proc., a zatem minimum 21 punktów. Co było na egzaminie?

Cały arkusz matury poprawkowej 2022 z języka polskiego będzie można pobrać z linku poniżej:

Matura poprawkowa 2022 z języka polskiego - arkusz CKE

Matura poprawkowa 2022 z języka angielskiego – arkusz CKE

W tym artykule znajdziecie także arkusz zadań z matury poprawkowej z języka angielskiego 2022. Maksymalna liczba punktów możliwa do zdobycia na maturze poprawkowej z języka angielskiego 2022 wynosi 50, z czego 40 punktów można otrzymać za zadania zamknięte, a na 10 punktów oceniana jest część pisemna.

Cały arkusz matury poprawkowej 2022 z języka angielskiego będzie można pobrać z linku poniżej:

Matura poprawkowa 2022 z języka angielskiego - arkusz CKE

Kiedy wyniki matury poprawkowej 2022?

Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosi wyniki matur poprawkowych już wkrótce - 9 września 2022 roku. Tego samego dnia nastąpi przekazanie szkołom świadectw, aneksów oraz informacji o wynikach, jak i ich wydanie. Maturzyści mogą zatem rekrutować się na studia w dodatkowej rekrutacji.

Gdzie znaleźć wyniki matury poprawkowej 2022? W dniu ogłaszania wyników należy zalogować się do systemu ZIU. Wystarczy na stronie internetowej wyniki.edu.pl/login wpisać swój login i hasło, które uczniowie otrzymali w szkołach.

Zobacz też:

Jak liczyć punkty na studia wyższe? Poradnik przyszłego studenta