W środę 4 maja rozpoczną się matury 2022. Do egzaminu z języka polskiego podejście blisko 290 tys. absolwentów liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych II stopnia przystąpi do obowiązkowego pisemnego egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym.

Jak co roku uczniowie przed maturą typowali w sieci, jakie lektury obowiązkowe pojawią się na egzaminie, czego może dotyczyć temat maturalny, oraz jakie motywy będzie trzeba omówić.

Jedna z teorii zakłada, że egzamin może być powiązany z wydarzeniami, które dzieją się w bieżącym roku. Rok 2022 to m.in. rok Marii Konopnickiej (autorka "Roty") czy też Brunona Schulza ("Sklepy cynamonowe" ; "Sanatorium pod Klepsydrą"). Rok 2022 to także czas Józefa Wybickiego, autora słów do "Mazurka Dąbrowskiego". W związku z tym część uczniów spekuluje, że na maturze z języka polskiego mogą pojawić się utwory Marii Konopnickiej lub Brunona Schulza oraz zadania związane z hymnem polski.

Matura z języka polskiego. Będzie motyw przemiany? "Przecieki"

CKE opublikowała na Twitterze zdjęcie kasztanowca. "Mamy nadzieję, że kasztanowce zdążą zakwitnąć..." - napisało CKE. Maturzyści w sieci typują, że może to wskazywać na pojawienie się motywu przemiany. Jeden z uczniów napisał: "Jeśli przemiana to "Dziady cz. III" (przemiana Gustawa w Konrada) lub "Pan Tadeusz" Adama Mickiewicza (przemiana Jacka Soplicy w księdza Robaka)".

Inni maturzyści wskazywali: "Jest taki przesąd, że zda się maturę, jeśli kasztany zakwitną" sugerując, że zdjęcie nie jest żadną podpowiedzią do tego, co pojawi się na maturze z języka polskiego.

W Google od rana wyszukuje się również "Latarnik" Henryka Sienkiewicza.

Matura 2022. Oszuści w sieci

W sieci nie brakowało osób, które oferowały rzekome aktualne arkusze CKE. Specjaliści apelowali do maturzystów, aby nie dali się nabrać. Mogą to być próby naciągnięcia zdających. Pisaliśmy o tym w Interii.

Jak to działa? Oszuści chcą, aby zapłacić im za "przecieki" na przykład poprzez wysłanie SMS-a o specjalnej treści. W zamian można otrzymać arkusz maturalny. Jednak zwykle są to arkusze maturalne z poprzednich lat lub kompilacje różnych zadań, opracowane w programach graficznych tak, by sugerowały, że są to aktualne arkusze.

Arkusze egzaminacyjne proponowane w sieci przed maturą to nic innego jak próba wyłudzania pieniędzy.

Egzamin maturalny z języka polskiego rozpoczął się o godz. 9 i potrwa 170 minut. Czy podejrzenia maturzystów się sprawdzą? Dowiemy się o godz. 14, kiedy opublikowany zostanie arkusz maturalny z języka polskiego.

Arkusze egzaminacyjne matura 2022 i odpowiedzi w Interii

W ramach matury 2022 arkusze CKE i proponowane odpowiedzi znajdą się w raporcie specjalnym Interii "Matura 2022. Arkusze" . Zaraz po zakończonych egzaminach będziemy codziennie publikować arkusze CKE wraz z odpowiedziami, które zaproponują nasi eksperci.



Kalendarium maturalne. Kiedy wypadają egzaminy z poszczególnych przedmiotów?

