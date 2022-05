Język niemiecki na poziomie podstawowym zalicza się do przedmiotów obowiązkowych na maturze 2022. W tym roku każdy abiturient musi zdać trzy egzaminy pisemne: z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego. W piątek odbywają się matury 2022 ze wszystkich języków obcych nowożytnych.

Najpierw o godz. 9:00 maturzyści mierzyli się z językiem angielskim, który jest najczęściej zdawanym językiem obcym. Dzisiaj podeszło do niego - 276 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych II stopnia, a także ok. 11 tys. absolwentów z lat ubiegłych. Arkusz CKE: Język angielski - poziom podstawowy wraz z odpowiedziami znajdziesz tutaj.

Matura 2022: Niemiecki podstawowy. Arkusz CKE i odpowiedzi - szczegóły

Maturę 2022 z języka niemieckiego na poziomie podstawowym zdaje dzisiaj 8,7 tys. osób. Egzamin rozpoczął się o godzinie 14:00 i potrwa 120 minut.

Na maturze z niemieckiego sprawdzane są następujące umiejętności: rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstów pisanych oraz tworzenie wypowiedzi pisemnej.

Maturzyści! To, jak wam poszła matura 2022 z języka niemieckiego, będziecie mogli sprawdzić na stronach Interii już po godz. 19:00. W naszym raporcie specjalnym "Matura 2022. Arkusze i odpowiedzi" opublikujemy arkusz CKE - Matura 2022: Język niemiecki poziom podstawowy wraz z transkrypcją do części rozumienie ze słuchu. Następnie minuta po minucie będziemy publikować rozwiązania zaproponowane przez naszego eksperta od niemieckiego. Bądźcie z nami!

Matura 2022: Dzisiaj języki obce nowożytne

Dzisiaj po południu odbywają sie także matury z następujących języków obcych: rosyjskiego, który zdaje 3,1 tys. maturzystów, z hiszpańskiego - zdają go 632 osoby, z francuskiego - zdają go 522 osoby oraz z włoskiego, do którego podeszło 169 osób.

Wśród tegorocznych absolwentów chęć zdawania egzaminu z niemieckiego na poziomie podstawowym zadeklarowało 8,7 tys. osób, z rosyjskiego - 3,1 tys., z hiszpańskiego - 632 osoby, z francuskiego - 522 osoby i z włoskiego - 169 osób.

