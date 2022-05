Przecieki z matury z angielskiego? Media społecznościowe obiegła informacja o ujawnieniu jednego z zadań zawartego w arkuszu maturalnym Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. "Nieoficjalne przecieki" - napisała jedna z użytkowniczek Twittera jeszcze przed rozpoczęciem matury 2022 z angielskiego, zamieszczając zdjęcie treści jednego z zadań.

Matura 2022: Przeciek z angielskiego. Zadanie 10, tematem rower

Było to zadanie 10, dotyczące sformułowania wypowiedzi pisemnej w języku angielskim. "Niedawno kupiłeś sobie rower i dojeżdżasz nim do szkoły. Na swojego bloga napisz, dlaczego zdecydowałeś się dojeżdżać do szkoły rowerem, poinformuj, jak koledzy zareagowali na tę decyzję, opisz problem, który pojawił się pewnego dnia podczas dojazdu do szkoły rowerem oraz przedstaw swój pomysł na akcję promującą dojeżdżanie do szkoły rowerem i poproś czytelników bloga o opinię na temat twojej propozycji" - brzmiał treść zadania na maturze z angielskiego.

Pod zdjęciem z tematem pojawiały się wpisy innych użytkowników Twittera, z których wynikało, że takie zadanie rzeczywiście pojawiło się na maturze 2022 z języka angielskiego. Także maturzyści, z którymi rozmawiała Interia, twierdzą, że na egzaminie znalazło się polecenie skonstruowania wpisu na bloga dotyczącego dojeżdżania do szkoły rowerem.

Konto na Twitterze (@itakzmienie), z którego opublikowano domniemane zdjęcie arkusza CKE z angielskiego, zostało usunięte.

Przeciek na maturze 2022 z angielskiego. CKE zawiadamia prokuraturę

Sprawie przygląda się Centralna Komisja Egzaminacyjna, która monitoruje kwestie ewentualnych przecieków. - Złożyliśmy zawiadomienie do prokuratury - poinformował dyrektor CKE Marcin Smolik.

- Mamy wątpliwości co do tego, czy egzamin przebiegł zgodnie z procedurami. Zgodnie z procedurami dyrektor szkoły jest zobowiązany na pół godziny przed egzaminem okazać przewodniczącym wszystkich zespołów nadzorujących wszystkie pakiety z arkuszami egzaminacyjnymi zapakowane. Oni mają obowiązek podpisać protokół, że zgadza się to wszystko z listem przewozowym - powiedział. Wskazał, że na zdjęciu, które jest dostępne w internecie, przy zdjęciu zadania egzaminacyjnego, jest widoczna godzina przed egzaminem.

Matura 2022: Język angielski podstawowy. Gdzie arkusz CKE i rozwiązania?

W piątek maturzyści przystąpili do egzaminów z języka obcego nowożytnego. Najwięcej osób - bo aż 95 proc. wszystkich zdających - zdecydowało się na język angielski.

