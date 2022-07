Abiturienci z niecierpliwością czekają już na wyniki matury 2022. Te zostaną opublikowane już dziś - 5 lipca.



Wyniki matury 2022. Kiedy i o której opublikuje je CKE?

Matura 2022 trwała od 4 do 23 maja. Absolwenci liceów i techników musieli obowiązkowo zmierzyć się z trzema egzaminami na poziomie podstawowym - z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego. Dodatkowo musieli przystąpić do jednego egzaminu maturalnego z wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym.

Wyniki matury 2022 zostaną opublikowane już dziś - we wtorek 5 lipca. Jak informuje CKE, od 8.30 maturzyści mogą już sprawdzać swoje indywidualne rezultaty.

Matura 2022. Gdzie i jak sprawdzić wyniki?

Aby sprawdzić wyniki matury 2022 uczniowie muszą zalogować się do portalu uruchomionego przez CKE. Indywidualne wyniki poznają za pośrednictwem ZIU (aplikacji przygotowanej na zlecenie resortu edukacji, która pozwala uczniom sprawdzać uzyskane przez siebie wyniki egzaminów państwowych). Każdy uczeń otrzymał odpowiednie, indywidualne dane do swojego konta. Można zalogować się także przy pomocy Profilu Zaufanego.

Dzięki temu wyniki matury 2022 można będzie poznać szybko, bez konieczności wychodzenia z domu i sprawdzania list, jak to miało miejsce w przeszłości. W ubiegłych latach maturzyści musieli się jednak uzbroić w cierpliwość, bo zdarzało się, że przeciążony system odmawiał posłuszeństwa, szczególnie w pierwszych godzinach po ogłoszeniu wyników.

Arkusze CKE i nieoficjalne odpowiedzi w Interii

Podczas sesji majowej matury 2022 w Interii publikowaliśmy arkusze CKE wraz z nieoficjalnymi odpowiedziami. Jeśli już teraz chcesz przekonać się o tym, jaki mniej więcej wynik na egzaminie dojrzałości zdobyłeś, to zapraszamy do zapoznania się z naszymi materiałami. Poniżej znajdziecie najpopularniejsze przedmioty, a całą resztę w naszym raporcie specjalnym Matura 2022.

Arkusz CKE oraz nieoficjalne odpowiedzi z języka polskiego - poziom podstawowy

Arkusz maturalny oraz proponowane rozwiązania z matematyki - poziom podstawowy

Zobacz arkusz CKE i nieoficjalne odpowiedzi z języka angielskiego - poziom podstawowy

Arkusz CKE i proponowane odpowiedzi: język niemiecki - poziom podstawowy

Matura 2022: Język angielski, poziom rozszerzony. Zobacz odpowiedzi i arkusz CKE

Język polski na poziomie rozszerzonym. Zobacz arkusz CKE oraz proponowane odpowiedzi

Arkusz CKE i nieoficjalne odpowiedzi z matematyki na poziomie rozszerzonym

Matura 2022. Sesja poprawkowa i wyniki

To jeszcze nie koniec matury 2022. Jeśli komuś nie powiodło się na którymś z egzaminów, to sesja poprawkowa czeka go 23 sierpnia 2022 r.

Uczniowie, którzy przystąpią do egzaminów poprawkowych, otrzymają wyniki 9 września 2022 r. Będą więc mogli wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej na studia.