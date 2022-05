Matura 2022: Angielski - podchwytliwy Present Perfect i przeciek

Matura z języka angielskiego przez większość uczniów oceniana była jako łatwa. Jednak Anna Klisz, nauczycielka angielskiego i autorka kursów maturalnych online, znana jako Pani Anglistka przyznaje, że pojawiły się "podchwytliwe momenty".

- W zadaniach na zakres środków były jakieś podchwytliwe momenty, ponieważ pojawił się Present Perfect, z którym wielu maturzystów się nie lubi (a w zadaniu 8 był aż dwa razy) oraz czasownik złożony, co też jest często problemem. Zadanie 9 myślę, że raczej nie powinno być bardzo trudne poza przykładem 9.3, gdzie pewnie sporo osób wybrało "rent" zamiast "let", bo to pierwsze bardzo im się kojarzy z wynajmowaniem mieszkania - komentowała dla Interii nauczycielka.

Reklama

Trzeciego dnia matury 2022 nie obyło się również bez "przeciekowego skandalu". Jeszcze przed egzaminem z angielskiego na poziomie podstawowym w sieci pojawiło się zdjęcie zadania numer 10, dotyczące dłuższej wypowiedzi pisemnej. Chodziło o skonstruowanie wpisu na bloga promującego jazdę na rowerze.

Na przeciek zareagowała Centralna Komisja Egzaminacyjna, zawiadamiając w tej sprawie prokuraturę.

Matura 2022: Język angielski poziom podstawowy. Arkusz CKE i odpowiedzi

Matura 2022: Matematyka. Zaskakujące ostatnie zadanie, dlaczego?

Jeśli spojrzeć na opinie uczniów na temat poziomu trudności matury 2022 w przypadku egzaminów na poziomie podstawowym najwięcej narzekań dotyczy matematyki. To zwykle ten przedmiot oblewa największa liczba zdających - nie uzyskując wymaganego minimum - czyli 30 proc.

Nauczycielki matematyki, z którymi rozmawiała Interia po zakończonej maturze z tego przedmiotu, przyznawały, że zadania w znacznej mierze były podobne do tych z ubiegłych lat, w tym niektóre to tzw. "pewniaki maturalne".

- Było zadanie z geometrii, ale do policzenia, nic zaskakującego. Trygonometria - wystarczyło otworzyć tablice matematyczne i zastosować odpowiednie wzory. Jeśli chodzi o dowód algebraiczny to też przewidywalny, podobne zadania pojawiały się w ubiegłych latach. Jedyne co, to obstawialiśmy, że ciągi albo geometria analityczna będzie w zadaniu za 5 punktów. A była funkcja, ale ze wszystkimi potrzebnymi danymi - powiedziała Interii Edyta Sidor-Banaszek, egzaminatorka i nauczycielka matematyki w Liceum Ogólnokształcącym im. św. Marii Magdaleny w Poznaniu.

Nauczyciele uważają też, że ostatnie najwyżej punktowane zadanie mogło zaskoczyć zdających, ze względu na pewien "smaczek".

- Myślę, że to jedyne zadanie, które mogło być nieco podchwytliwe. Trzeba było wiedzieć o tym, że jeżeli mamy jedno miejsce wspólne z prostą o równaniu y=6 to jest to q, czyli współrzędna wierzchołka funkcji kwadratowej. Trzeba było też znać wzór na p, którego nie ma w tablicach - oceniła Kamila Stożek, współautorka kursu do matury z matematyki i egzaminu ósmoklasisty o nazwie Matematyka Gryzie.

Matura 2022: Matematyka - poziom podstawowy. ARKUSZ CKE i proponowane odpowiedzi (tutaj)

Matura 2022: Język polski: Pułapka Pana Tadeusza. "Generuje błędy kardynalne"

A co z maturą z języka polskiego? Poloniści są zgodni - nie była trudna, ale jednocześnie przyznają, że pojawiły się pewne pułapki.

Matura 2022: Język polski poziom podstawowy. Arkusz CKE i proponowane odpowiedzi (zobacz tutaj)

- Egzamin nie był trudny, ale łatwym też bym go nie nazwała. Był przystępny - oceniła w rozmowie z Interią Lidia Różacka, polonistka z Jastrzębia-Zdroju. Przyznała jednocześnie, że gdyby miała pisać maturę 2022 z polskiego, w części z wypracowaniem wybrałaby temat drugi na podstawie "Nocy i Dni". Dlaczego?

Przy wyborze tematu pierwszego, który został oparty na fragmencie "Pana Tadeusza", wskazuje na pewną pułapkę.



Wybranie tego tematu mogło wiązać się z ryzykiem - jeśli maturzysta nie powtórzył dokładnie lektury i popełnił błąd kardynalny, może to skutkować wyzerowaniem punktów z arkusza II. - Sam kontakt na maturze z "Panem Tadeuszem" napisanym trzynastozgłoskowcem mógł dodatkowo pogłębić stres, zwłaszcza przy świadomości, że ta lektura "generuje" błędy kardynalne - podkreśla polonistka.



Maturzyści, pamiętajcie, że każdego dnia publikujemy dla was arkusze CKE z matury 2022 wraz z rozwiązaniami proponowanymi przez naszych ekspertów. Znajdziecie w zakładce "Matura 2022. Arkusze CKE i odpowiedzi" .