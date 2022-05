Dziś matura z niemieckiego na poziomie rozszerzonym. Arkusze CKE i odpowiedzi w Interii

Matura 2022 Matura 2022 z wiedzy o społeczeństwie. Ważne informacje przed egzaminem

Matura z języka niemieckiego. Arkusz CKE i odpowiedzi

W specjalny raporcie Interii "Matura 2022. Arkusze" chwilę po 19.00 opublikujemy arkusze CKE z języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym wraz z odpowiedziami zaproponowanymi przez naszych ekspertów.

Poziom rozszerzony to nie pierwszy egzamin z języka niemieckiego, do którego odpowiedzi przygotowali nasi specjaliści. W pierwszym tygodniu matur mogliście u nas znaleźć także arkusz CKE i nieoficjalne odpowiedzi do egzaminu z języka niemieckiego na poziomie podstawowym.



W Interii dostępne są też arkusze wraz z odpowiedziami z najpopularniejszych przedmiotów, z którymi dotychczas mierzyli się maturzyści. Pierwsza matura odbyła się 4 maja. Uczniowie przystąpili do egzaminu na poziomie podstawowym z języka polskiego. Arkusz CKE i nieoficjalne rozwiązania z tego przedmiotu znajdziecie TUTAJ

Matura z języka niemieckiego. Jak wygląda?

Rozszerzona matura z niemieckiego 2022 składa się z czterech części: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych, znajomość środków językowych, wypowiedź pisemna.

Każdą wypowiedz lektora w części "rozumienie ze słuchu" abiturienci usłyszą dwukrotnie. Za rozwiązanie egzaminu maturalnego z języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym można uzyskać maksymalnie 50 punktów.

Matura 2022. Jakie przedmioty do wyboru?

W 2022 roku maturzyści do wyboru mają przedmioty: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, języki mniejszości narodowych i etnicznych, język regionalny, a także matematyka, język polski i języki obce nowożytne. Każdy z egzaminów pisany jest na poziomie rozszerzonym.

Obowiązkowo każdy maturzysta musi podejść do egzaminu z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym.



