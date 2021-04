Jak stwierdził Zbigniew Ziobro, "w ocenie pozakarnej" stosunek Donalda Tuska do śledztwa smoleńskiego był "co najmniej niefrasobliwy". - Polskie państwo pod przywództwem Donalda Tuska wykazało się wyjątkową słabością i bezradnością - ocenił minister sprawiedliwości.

Reklama

Zdjęcie Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro /Tomasz Jastrzebowski/ /Reporter

Szef resortu sprawiedliwości był w poniedziałek gościem na antenie Poranka Rozgłośni Katolickich Siódma9. Podczas rozmowy został m.in. zapytany o śledztwo smoleńskie. - Są prowadzone w tym bardzo skomplikowanym śledztwie liczne czynności procesowe, których wyrazem są nowe ustalenia, jakie udało się uzyskać - podkreślił Ziobro.

Zbigniew Ziobro: Biegli wnieśli nowe informacje

Reklama

Zbigniew Ziobro wskazał, że nowym ustaleniem jest m.in. potwierdzenie obecności substancji wybuchowych. - Nie przesądzając ich ewentualnego charakteru znalezienia się na miejscu zdarzenia. Takie dane pochodzą m.in. z laboratorium Włoch, ale też i z Wielkiej Brytanii - podał.

- Biegli nie przesądzali mechanizmu, w wyniku którego doszło do katastrofy. Natomiast wnieśli nowe istotne informacje, które były wynikiem bardzo skrupulatnego, długiego badania tysięcy próbek, które dostarczyła polska prokuratura - tłumaczył.

- W międzyczasie przeprowadzono też ekshumacje, które pozwoliły wykazać jak w sposób zakłamany i z brakiem szacunku taktowano zwłoki polskiej elity w Rosji i w grobach znajdywały się szczątki różnych osób - ocenił.

Zespół przygotowuje opis przebiegu katastrofy

Według ministra sprawiedliwości to wszystko było wynikiem gruntownych działań prokuratury, które powinny być przeprowadzone zaraz na początku śledztwa. - Zawsze na początku śledztwa wykonuje się sekcję zwłok i bada się przyczyny, i mechanizm śmierci konkretnych osób. Tego nie było i to nadrobiła prokuratura - zaznaczył.

- Wystąpiliśmy również na podstawie całości zgromadzonego materiału dowodowego do międzynarodowego zespołu wybitnych biegłych ze Stanów Zjednoczonych, którzy pracują teraz na tymi dostarczonymi przez poszczególne ośrodki badawcze z Europy danymi. Przygotowują całość opisu przebiegu tej katastrofy, jak do niej doszło. I to jest proces, który się dzieje - powiedział.

Zarzuty dla Donalda Tuska? "O tym będą decydować prokuratorzy, kto usłyszy zarzuty"

Ziobro podczas rozmowy został także zapytany o ewentualne zarzuty dla byłego premiera Donalda Tuska. - O tym będą decydować prokuratorzy, kto usłyszy zarzuty. Gdybym miał wyrazić opinię, to postawiono by zarzut, że usiłuję politycznie wpływać na przebieg tego śledztwa - podkreślił.

- Nie ulega jednak najmniejszej wątpliwości w tej chwili w ocenie pozakarnej, że stosunek pana Donalda Tuska do całego śledztwa był co najmniej niefrasobliwy, używając bardzo delikatnych słów. Polskie państwo pod przywództwem Donalda Tuska wykazało się wyjątkową słabością i bezradnością - dodał.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Wydarzenia": 11. rocznica katastrofy smoleńskiej Polsat News

Rozlicz pit online już teraz lub pobierz darmowy program