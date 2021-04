Smoleńskie nauczycielki na mszy w Katyniu: Łączy na pamięć

- Polskę i Rosję łączy pamięć o Katyniu – stwierdziły nauczycielki ze Szkoły nr 8 w Smoleńsku. Uczniowie z tej placówki uczestniczyli przed pandemią wraz z polską młodzieżą w Marszach Pamięci w Katyniu. W tym roku odbyła się jedynie uroczysta msza.

Polski Cmentarz Wojenny w Katyniu

W zeszłym roku doroczny marsz się nie odbył, w tym roku - również, jednak nauczycielki wraz z kilkorgiem uczniów przyszły na uroczystość na Polskim Cmentarzu Wojennym, gdzie odbyła się msza polowa.

- Dla mnie jest to bardzo ważne. To jest pamięć o ludziach, których życie zakończyło się w sposób nagły i straszny - powiedziała pani Marina. - Uważamy, że po prostu jest to potrzebne i że powinniśmy pamiętać. Dla mnie jest to ważne również dlatego, że mój rodzony dziadek był rozstrzelany w 1937 roku - dodała.

Pani Marina uczestniczyła w Marszach Pamięci od pierwszego i co roku bierze w nich udział. Wspominała Wincentego Dowojnę, inicjatora i organizatora tych spotkań, zmarłego w 2018 roku. - Wiem, ile on przeżył, a jednocześnie zachował dobre nastawienie do ludzi. Wiem, że jego marzeniem i życzeniem było zawsze, by młodzież rosyjska i polska zaprzyjaźniały się - opowiada.

Rosjanie tęsknią za Polakami

Szkoła nr 8 współpracuje z Liceum im. Klaudyny Potockiej w Poznaniu. Do te pory uczniowie utrzymują relacje. Obie szkoły czekają, aż przyjazd polskiej młodzieży do Katynia znów będzie możliwy. Pani Olga prosi, by przekazać polskim przyjaciołom, że tęsknią za nimi i mają nadzieję na rychłe spotkanie. - Mamy nadzieję, że granice się otworzą i oni przyjadą do nas w gości - mówi.