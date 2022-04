10 kwietnia 2010 roku w Smoleńsku, w katastrofie samolotu Tu-154M, zginęło 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński i jego małżonka, oraz ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski. Polska delegacja zmierzała na uroczystości z okazji 70. rocznicy zbrodni katyńskiej.

Podczas prezentacji raportu Macierewicz przekonywał, że podkomisja przebadała "ścieżkę kontrolnego podejścia i odejścia na drugie zejście pilotów TU-154M, czego dotychczas nie robiono". - Ostatnie 20 sekund lotu przesądziło o tragedii smoleńskiej - zapewniał przewodniczący podkomisji.

Macierewicz zapewniał, że przeprowadzono symulację lotu, zrekonstruowano rozkład szczątków samolotu oraz rozmieszczenie ciał i ich fragmentów. Sprawdzano również, czy na pokładzie był ładunek wybuchowy.

Macierewicz: Eksplozja w lewym skrzydle i centropłacie

Podczas wypowiedzi szefa podkomisji odtworzono prezentację sugerującą niszczenie i fałszowanie materiałów dowodowych. - Materiały dowodowe nie tylko zostały pozostawione przez rząd Donalda Tuska w dyspozycji Federacji Rosyjskiej, ale były także ukrywane, niszczone i fałszowane. Strona rosyjska jasno stwierdzała, że Polska nie otrzyma materiałów dowodowych i warunkuje po dzień dzisiejszy otrzymanie tych materiałów zgodą Rzeczpospolitej Polskiej na przyjęcie raportu pani (Tatiany) Anodiny - mówił Macierewicz.

- Przedstawiciele Polski nigdy nie słyszeli ani nie widzieli całości oryginału zapisów lotu, nie badali zniszczeń wybuchowych w centropłacie, nie widzieli zapasowego silnika elektrycznego, ani nie dokonali laboratoryjnej analizy silników. Nie otrzymali też większości dokumentów lotniska Smoleńsk-Siewiernyj - wyliczał Antoni Macierewicz. Podkreślał, że strona rosyjska blokowała Polsce dostęp do "szeregu dokumentów w sprawie katastrofy".

- Głównym i bezspornym dowodem rosyjskiej ingerencji był wybuch w lewym skrzydle na 100 metrów przed minięciem przez samolot brzozy na działce dr Bodina nad terenem, gdzie nie było ani wysokich drzew, ani innych wysokich przeszkód mogących zagrozić samolotowi - mówił Macierewicz, dodając że komisja zlokalizowała miejsce i czas eksplozji. Jej kontynuacją była "eksplozja w centropłacie", która "zniszczyła cały samolot i zabiła polską delegację z prezydentem Lechem Kaczyńskim na czele".

Macierewicz przekazał, że działania te "zostały poprzedzone dwoma operacjami dezinformacyjnymi, które wprowadziły chaos wśród rosyjskich kontrolerów lotów i utrudniającymi polskiej załodze odejście na zapasowe lotnisko w Witebsku". Szef podkomisji wskazywał na zamianę lotnisk zapasowych i "błędne sprowadzanie samolotu tak, by groziło mu uderzenie w ziemię". - Trzeba podkreślić, że mimo tych działań rosyjskich polscy piloci już blisko 40 minut przed Smoleńskiem oświadczyli, że lądowanie nie będzie możliwe. Po minięciu 100 m od lotniska podjęli próbę odejścia na drugi krąg. Potwierdzili to rosyjscy kontrolerzy i dyspozytorzy lotu - mówił.

- Trzeba sobie zdać sprawę, że żaden pilot, żadna załoga, nie doprowadzi samolotu do lądowania lub odejścia na drugi krąg, kiedy w samolocie zostanie odstrzelone pięć metrów skrzydła i wybuch doprowadzi do rozerwania w powietrzu kadłuba na 65 tysięcy części, a tak właśnie stało się nad lotniskiem w Smoleńsku - mówił Macierewicz. Jak dodał, na wrakowisku właśnie 65 tysięcy części zostało odnalezionych i zidentyfikowanych przez polskich archeologów.

Podkreślał, że "materiały wskazujące na błędy załogi zostały w dużej części zmanipulowane". "Liczne ślady ingerencji" miano stwierdzić w rejestratorze rozmów. - Wielu Rosjan słyszało eksplozję, zanim samolot uderzył w ziemię. Podkomisja zgromadziła ponad 200 relacji świadków z tamtego wydarzenia. Ponad 20 świadków słyszało co najmniej dwie eksplozje, widziało wybuch i rozpad samolotu - dodawał Antoni Macierewicz.

Katastrofa smoleńska. Macierewicz mówi o wybuchu termobarycznym

W prezentacji przekazano, że "zniszczenie lewego skrzydła przez wybuch ilustruje film porównujący dźwięk nagrany na kopiach CVR z dźwiękiem wybuchu w eksperymencie przecięcia modelu kesonu bakowego za pomocą materiału wybuchowego". Kilkukrotnie odtworzono fragment nagrania.

Macierewicz przekazał też, że przebadane próbki "potwierdziły obecność trotylu i pentrytu" we wraku samolotu. - Informacje o wykryciu RDX (materiałów wybuchowych - red.) i trotylu zostały ukryte przez prokuraturę wojskową, choć szef tej prokuratury na posiedzeniu sejmowej komisji w 2013 r. przyznał, że obecność trotylu została wykryta. Podkomisja wystąpiła w tej sprawie fałszerstwa z wnioskiem o wszczęcie postępowania karnego wobec sprawców - mówił.

Obecność materiałów wybuchowych miała zostać też wykryta na siedzeniach pasażerów i ubraniu jednej z ofiar. - Materiały wysokoenergetyczne zostały stwierdzone również w miejscach niedostępnych dla pasażerów, załogi i techników - dodawał szef podkomisji.

- Podkomisja potwierdziła nadmiarowych ilości glinu do krzemu, co potwierdza wybuch termobaryczny tlenku etylenu w obecności glinu - mówił.

W podsumowaniu rekonstrukcji informowano "o rozległym wybuchu wewnątrz kadłuba, który spowodował powstanie fali uderzeniowej, która rozerwała konstrukcję Tu-154M nr 101". Rosyjscy funkcjonariusze mieli też "odciąć rozerwany dach nad lewą burtą i pociąć go na mniejsze fragmenty".

Pięć argumentów "potwierdzających wybuch w skrzydle"

Podczas konferencji zaprezentowano grafikę przedstawiającą pozycję samolotu w momencie wybuchu naniesioną na zdjęcie satelitarne z 10 kwietnia 2010 r. "Widać, że samolot znajdował się wówczas ponad 100 metrów przed brzozą" - podano.

Wymieniono pięć argumentów mających potwierdzać wybuch w skrzydle: "kopie nagrań z rejestratorów CVR, MŁP, ATM; wyniki eksperymentów IL i WAT z modelami Tu-154; analiza numeryczna milisekundowego dźwięku wybuchu; stenogram z nagrań CVR wykonany przez IES i ABW w 2021 r. oraz eksperymenty wybuchowe wykonane przez komisję" - przekazano.

Szef podkomisji Antoni Macierewicz zaapelował do naukowców, mediów, polityków, żeby zapoznali się z tym raportem, żeby go przeanalizowali oraz zweryfikowali, ponieważ w jego ocenie jest to niepodważalny "dowód na eksplozję".

Odpowiadając na pytania dziennikarzy, Antoni Macierewicz przekazał, że "nie doszło do uderzenia w brzozę". - Wszystkie dokumenty rosyjskie jednoznacznie potwierdzają, że było to 100 metrów przed brzozą - mówił.

Jednocześnie przekazał, że komisja "nie jest w stanie precyzyjnie i dokładnie stwierdzić, w jaki sposób ładunki znalazły się na pokładzie samolotu". - Ta problematyka jest w sposób oczywisty przedmiotem organów śledczych, a nie komisji badającej przyczyny katastrofy. Ale oczywiście takie możliwości istniały przed wylotem. Na to wskazuje cała operacja służb specjalnych, która przekazała, w sposób wyjątkowy, remont samolotu do firmy Aviakor (rosyjskiej firmy w Samarze - red.) - mówił Macierewicz.

Obrażenia i ofiar. "Obrażenia będące wynikiem eksplozji"

"Najbardziej dramatycznymi badaniami przeprowadzonymi przez komisję", Macierewicz określił analizę zniszczonych ciał załogi samolotu. - Podkomisja ustaliła, że u większości ofiar występują możliwe do identyfikacji obrażenia będące wynikiem eksplozji, których zróżnicowanie było możliwe już na etapie oględzin zwłok na miejscu zdarzenia - stwierdził szef podkomisji smoleńskiej.

- Lokalizacja ciał i fragmentów ciał świadczy o tym, że do eksplozji w kadłubie samolotu doszło w momencie, gdy znajdował się on nad powierzchnią ziemi. Urazy oparzeniowe wystąpiły we wszystkich strefach samolotu zajmowanych przez pasażerów i członków załogi i obejmowały nie mniej niż 47 proc. uczestników zdarzenia - dodawał Antoni Macierewicz.

Szef podkomisji stwierdził, że w zwłokach stwierdzono występowanie licznych ciał obcych. - Część z nich ma charakter odłamków o cechach powybuchowych, które penterowały tkanki z dużą dynamiką. U co najmniej jednej z ofiar stwierdzono występowanie stożkowania w kości, które stanowi jeden z markerów eksplozji - mówił były szef MON.

Wnioski podkomisji smoleńskiej

We wnioskach w prezentacji raportu stwierdzono, że założenia przyjęte przez Komisję Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego "nie odpowiadają stanowi faktycznemu odnalezionych dowodów na polu szczątków w Smoleńsku".

"Lewe skrzydło zostało rozerwane w wyniku wybuchu ok. 100 metrów przed tzw. brzozą Bodina, znaczna część statecznika pionowego wraz ze statecznikiem poziomym została oderwana przed szosą Kutuzowa, gródź ciśnieniowa została oderwana od części pasażerskiej w momencie rozerwania dachu kadłuba jeszcze w powietrzu; lewe drzwi pasażerskie 823 zostały wstrzelone na metr w ziemię wraz z fragmentem tkanki ludzkiej, gdy samolot był jeszcze nad ziemią" - podano we wnioskach z raportu.

Stwierdzono dodatkowo, że zbiornik balastowy został rozerwany "przez znaczny wybuch", a pasażerowie i załoga Tupolewa "ponieśli śmierć w wyniku wybuchów".

- Raport podkomisji jest podstawą do działań na arenie międzynarodowej. Możliwa jest skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka - zapewnił szef podkomisji.

Antoni Macierewicz: Były co najmniej dwie eksplozje

Antoni Macierewicz informował przed konferencją, że zostaną przedstawione na niej wnioski i zalecenia wynikające z badań podkomisji, poza tym "będzie prezentacja, która ułatwi zapoznanie się z podstawowymi tezami i ustaleniami raportu".

- Raport jest już wydrukowany, ma 338 stron oraz tysiące stron załączników, które zawierają materiał dowodowy, ponieważ sam raport przede wszystkim koncentruje się na wynikach badań, zaś materiał dowodowy, jego najważniejsza część, będzie dostępny dla opinii publicznej wraz z raportem w internecie - powiedział Macierewicz.

O to, co zawiera dokument, pytano Macierewicza w Programie I Polskiego Radia. - Były co najmniej dwie eksplozje, które zniszczyły samolot, ale przyczyny (zdarzenia - red.) były też polityczne. Administracja strony rosyjskiej zdecydowała się na tak nieprawdopodobny akt bezprawia, akt agresji wobec Polski, pierwszy od wielu lat, który zapoczątkował agresję militarną, z którą mamy do czynienia na Ukrainie - ocenił polityk PiS.



Jak dodał, "raport zawiera jednoznaczną odpowiedź". - Trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że było to jedyne takie badanie, jakie znamy w historii badania wypadków lotniczych. Nigdy nie zdarzało się, że komisja ma do czynienia z całkowitym zafałszowaniem materiału dowodowego - stwierdził.



Podczas niedzielnych obchodów 12. rocznicy katastrofy smoleńskiej prezes PiS Jarosław Kaczyński mówił, że "wiemy co stało się w Smoleńsku". Katastrofę określił jako "zamach i zbrodnię".

Pierwszy raport z badania. Nie jest dostępny na stronach rządowych

Pierwszy raport z badania katastrofy smoleńskiej Komisja Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego, kierowana przez ówczesnego szefa MSWiA Jerzego Millera ogłosiła w lipcu 2011 roku. W raporcie tym, komisja Millera stwierdziła, że przyczyną katastrofy było zejście poniżej minimalnej wysokości zniżania, a w konsekwencji zderzenie samolotu z drzewami, prowadzące do stopniowego niszczenia konstrukcji maszyny. Komisja podkreślała, że ani rejestratory dźwięku, ani parametrów lotu nie potwierdzają tezy o wybuchu na pokładzie samolotu.

W 2013 roku powołany został "Zespół do spraw wyjaśniania opinii publicznej treści informacji i materiałów dotyczących przyczyn i okoliczności katastrofy pod Smoleńskiem" - tzw. komisja Laska od nazwiska Macieja Laska - ówczesnego przewodniczącego Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. Wnioski dotyczące katastrofy publikowano na stronie fakty.smolensk.gov.pl.

Od 24 listopada 2015 r. raport końcowy komisji Millera nie jest dostępny na stronach rządowych. Archiwum z fakty.smolensk.gov.pl przeniesiono na stronę faktysmolensk.niezniknelo.com. "Gdyby samolot został rozerwany w powietrzu przez wybuch, spowodowałoby to rozrzucenie pod miejscem eksplozji dużej liczby szczątków. Tymczasem przed punktem zderzenia z pierwszymi przeszkodami terenowymi nie znaleziono żadnych szczątków samolotu. Pierwsze i kolejne fragmenty samolotu znaleziono bezpośrednio za połamanymi drzewami - były to fragmenty zewnętrznych elementów maszyny o uszkodzeniach charakterystycznych dla zderzeń z przeszkodami" - informowano.