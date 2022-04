Pilna interwencja u szefa MON. Chodzi o zdjęcia z katastrofy smoleńskiej

"Te zdjęcia zdeformowanych ciał ofiar po katastrofie w Smoleńsku... Podkomisja mogła darować ich publikację... Zrobić to w części niejawnej raportu. Nie mają żadnych zasad" - napisał na Twitterze senator KO Krzysztof Brejza. Odniósł się w ten sposób do publikacji, która miała się pojawić na stronie podkomisji smoleńskiej. W załącznikach do raportu o wydarzeniach z 10 kwietnia 2010 roku miały się znaleźć fotografie zdeformowanych po katastrofie ciał ofiar, w tym ciała prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

Strona podkomisji przestała jednak działać. Po wejściu na adres podkomisji pojawia się komunikat o trwających pracach konserwacyjnych. Choć możliwość dostania się do opisywanej części raportu jest w tej chwili niemożliwa, senator Brejza zdecydował się na interwencję.

"Skierowałem dziś pilną interwencję do ministra Mariusza Błaszczaka - oczekuję usunięcia z raportu zdjęć ofiar katastrofy smoleńskiej oraz przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i wyciągnięcia konsekwencji wobec osób, które doprowadziły do publikacji tych zdjęć" - napisał.

Brejza zamieścił również wspomniane pismo. "W trybie pilnej interwencji senatorskiej zwracam się z wnioskiem o podjęcie natychmiastowych działań zmierzających do usunięcia zdjęć z raportu" - pisze. "Ponadto apeluję do pana ministra o przeprowadzenie postępowania sprawdzającego i wyciągnięcie natychmiastowych konsekwencji wobec osób odpowiedzialnych za umieszczenie w internecie zdjęć ofiar katastrofy smoleńskiej, w tym zdjęć śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego" - czytamy w dalszej części pisma.

Wieczorem do sprawy odniosło się Ministerstwo Obrony Narodowej. "Informujemy, że Podkomisja ds. Ponownego Zbadania Wypadku Lotniczego pod Smoleńskiem jest niezależna. MON nie ingerowało w prace komisji oraz treści zawarte w raporcie. Minister polecił SKW zbadanie sprawy publikacji zdjęć w raporcie" - poinformował resort.

Raport podkomisji smoleńskiej

- Przyczyną katastrofy smoleńskiej był "akt bezprawnej ingerencji strony rosyjskiej, a dowodem na nią wybuch w lewym skrzydle samolotu - powiedział w poniedziałek przewodniczący podkomisji smoleńskiej Antoni Macierewicz (PiS), który przedstawił wnioski, do jakich doszła podkomisja.

Macierewicz podał, że podkomisja ustaliła, iż u większości ofiar wystąpiły obrażenia będące wynikiem eksplozji, których zróżnicowanie z innymi obrażeniami było możliwe już na etapie oględzin zwłok na miejscu zdarzenia.

Podkomisja stwierdziła występowanie śladów świadczących o wybuchu termobarycznym. - W 2012 r. w trakcie badań wraku w Smoleńsku wykryto ślady materiałów wybuchowych takich jak pentryt, trotyl, heksogen i nitrogliceryna. W 190 przypadkach, w tym jednoczesne wskazania dwóch detektorów wystąpiły w ponad 160 pakietach. Informacje o wykryciu RDX i trotylu zostały ukryte przez prokuraturę wojskową, choć szef tej prokuratury na posiedzeniu sejmowej komisji w 2013 r. przyznał, że obecność trotylu została wykryta - mówił Macierewicz.

Zaznaczył, że materiały wybuchowe znajdowały się w miejscach niedostępnych dla obsługi ani pasażerów samolotu, a obecność materiałów wybuchowych potwierdziło brytyjskie laboratorium. Dodał, że podkomisja wystąpiła "w tej sprawie fałszerstwa z wnioskiem o wszczęcie postępowania karnego wobec sprawców".