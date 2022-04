Donald Tusk o słowach Jarosława Kaczyńskiego o Smoleńsku: To dla niego polityczna okazja

Podczas piątkowej konferencji prasowe w Wólce Dobryńskiej (woj. lubelskie) Donald Tusk był pytany o słowa prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, który powiedział: "Nie mamy żadnej wątpliwości, że w Smoleńsku był zamach".

- Jestem naprawdę bardzo powściągliwy w kwestii Smoleńska, to była jedna z największych tragedii w naszej historii - powiedział Tusk. Dodał, że "nie rozumie i nie akceptuje polityków, którzy ciągle rozdrapują te rany i blizny". - Rodziny smoleńskie mają to wciąż w pamięci i trzeba być wyjątkowym cynikiem, żeby dla interesu politycznego nieustannie budować konflikt i emocje wokół katastrofy w Smoleńsku - ocenił.

Zwrócił uwagę, że rodziny smoleńskie spotykają się regularnie z prokuraturą. - Zawsze przed 10 kwietnia takie spotkania mają miejsce - powiedział Tusk.

Donald Tusk uderza w Jarosława Kaczyńskiego

- Prokuratura stwierdza, że nie pojawiły się żadne nowe fakty, nie pojawiły się żadne nowe dokumenty. Pojawiła się tylko dla Kaczyńskiego okazja polityczna, żeby nagle te cyniczne i paskudne bzdury i brednie Antoniego Macierewicza znowu podnieść do rangi oficjalnej doktryny PiS. Jest mi osobiście bardzo przykro, bo sam jestem nieustannie przedmiotem insynuacji i ataków ze strony PiS. Ale jest mi także przykro, bo wiem, że cierpi na tym Polska. Wiem, że na Kremlu się cieszą, kiedy ten konflikt znowu zaczyna buzować w Polsce. Jest mi przykro także ze względu na rodziny ofiar - dodał lider PO.

Jak mówił, "wojna i zbrodnie Putina dają kontekst, który może wzmacniać narrację o zamachu". - I prezes Kaczyński idzie na to. W końcu sam jest jednym z najbardziej poszkodowanych w tej katastrofie jako rodzina ofiar - podkreślił Tusk. - Z mojego punktu widzenia to jest absolutnie nieakceptowalne, by wykorzystywać Smoleńsk szczególnie teraz, kiedy wszyscy potrzebujemy elementarnej jedności - zaznaczył.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński, który w piątek był gościem Radia Plus, został zapytany o jego wcześniejsze słowa w Programie Pierwszym Polskiego Radia, gdzie powiedział: "Nie mamy żadnej wątpliwości, że w Smoleńsku był zamach".

Kaczyński zapytany o jego przekonanie ws. zamachu w Smoleńsku w kontekście źródła w prokuraturze czy w pracach podkomisji, odpowiedział, że było ono umacniane przez bardzo wiele nowych informacji. - Ale ostatecznie taki zamknięty zupełnie zestaw informacji, które wyjaśniały wszystko, bo ja sam też zgłaszałem różnego rodzaju wątpliwości, dlaczego to, a dlaczego to, było wiele takich wątpliwości - po raz pierwszy zapoznałem się z czymś, co na wszystkie te wątpliwości odpowiadało - podkreślił.

Donald Tusk o imporcie węgla z Rosji

Lider PO Donald Tusk ponowił również w piątek apel do rządu o zaprzestanie importu węgla z Rosji, który - jak mówił - finansuje wojnę w Ukrainie. - Musimy skończyć z tym procederem. Dosyć finansowania interesów rosyjskich przez polskiego podatnika i polskie spółki Skarbu Państwa - powiedział Tusk.

Według niego, tylko w ciągu ostatnich kilku tygodni, od kiedy rozpoczęła się wojna w Ukrainie, do Polski, przez przejścia graniczne w Kuźnicy Białostockiej, Siemianówce i Terespolu, wjechało ponad 80 tysięcy wagonów z ładunkiem ponad miliona ton rosyjskiego węgla. - Za te przejazdy odpowiada w blisko 50 procentach spółka kontrolowana przez państwo - PKP Cargo - powiedział Tusk.